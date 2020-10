Streitigkeit in Ravensburg: Störer landet in der Ausnüchterungszelle

In der Arrestzelle endete der Abend am Mittwoch für einen 28-Jährigen, der gegen 21 Uhr die Polizei bei einer Kontrollstelle an ihrer Arbeit gehindert hat. Der betrunkene Mann ließ sich von einem Platzverweis nicht abschrecken und störte laut Polizeibericht die Beamten weiterhin in aggressiver Art. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,5 Promille.