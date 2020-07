Streithähne geraten am Ravensburger Marienplatz aneinander: Polizei ermittelt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem handfesten Streit, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3 Uhr am Marienplatz in Ravensburg zugetragen haben soll.

Wie ein stark betrunkener 31-jähriger Mann und dessen ebenfalls betrunkene Begleiter gegenüber der Polizei angaben, waren sie am Marienplatz von zwei Unbekannten angesprochen worden. Nachdem es zunächst zu einem Streitgespräch gekommen sei, hätten die beiden Männer sie mit Flaschen und Pfefferspray attackiert.

Die beiden Geschädigten, die leicht verletzt wurden, jedoch keine medizinische Versorgung benötigten, beschrieben die Unbekannten als 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der beiden Männer soll eine schwarze Schildmütze getragen haben.

Da die Angegriffenen widersprüchliche Angaben zum Tathergang und Tatort machten, wendet sich die Polizei in ihrem Aufruf an Personen, die die Vorkommnisse am Marienplatz beobachtet haben, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 8033333.