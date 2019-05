Aus bislang unbekannten Gründen ist eine 22-Jährige am Montagvormittag gegen 10.10 Uhr mit einer 30-jährigen Frau in der Ravensburger Eisenbahnstraße in Streit geraten. Nachdem dieser laut Polizei in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete, kam der jungen Frau eine 20-Jährige zu Hilfe und beide schlugen anschließend auf die 30-Jährige ein. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.