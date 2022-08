Streit mit Türstehern vor Ravensburger Diskothek ruft die Polizei auf den Plan

Vor einer Diskothek in der Ravensburger Schubertstraße wurde in der Nacht auf Samstag heftig gestritten. Ein 25-Jähriger hatte, als die Polizei eintraf, eine Platzwunde am Kopf. Nun ermitteln die Beamten, was genau passiert ist.

Als die Polizei an dem Club eintraf, lieferten sich drei Türsteher ein heftiges Wortgefecht mit drei Afghanen, wie es im Polizeibericht heißt. Ein 25-jähriger, aus Afghanistan stammender Mann gab den Beamten gegenüber an, die Türsteher hätten ihn mit Schlagstöcken geschlagen. Nach Angaben der Polizei habe jedoch keiner der Türsteher einen Schlagstock mit sich geführt. Daher ermittelt die Polizei nun, was sich in der Nacht genau vor der Diskothek abgespielt hat. Für die Versorgung der Platzwunde des 25-Jährigen wurde laut Polizei der Rettungsdienst gerufen.