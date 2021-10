Streit in Disco eskaliert

Mit dem Sicherheitspersonal einer Discothek im ravensburger Gewerbegebiet Bleiche sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Gäste aneinandergeraten. Der Sicherheitsdienst verwies laut Polizeibericht unter anderem eine 28-Jährige der Lokalität, was zu Streit führte. Als die junge Frau den Streit per Video festhalten wollte, wurde sie nach eigenen Angaben von hinten am Hals ergriffen. Ihr Handy wurde ihr entrissen und über einen Zaun geworfen. Auch ein weiterer Mann soll durch das Sicherheitspersonal gewürgt worden sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun gegen zwei 33-jährige Angehörige des Sicherheitsdienstes.