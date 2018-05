Auf der Bundesstraße 28 bei Gerhausen ist am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Ein VW-Bus war aus Richtung Blaustein nach Gerhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 56-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte das Fahrzeug einen Kleintransporter an der Seite.

Der 56-Jährige wurde laut Polizei eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr wurde um 9.