Straub und Pröll holen sich Titel

Die Leichtathleten Karin Straub und Sabine Pröll von der LG Welfen sind im Sindelfinger Glaspalast baden-württembergische Meister bei den Senioren geworden. Aufgrund der Grippewelle mussten einige weitere Teilnehmer der LG Welfen absagen.

So ging Trainer Rudi Kränzler mit einer kleinen, aber erfolgreichen Gruppe an den Start. Karin Straub trat in vier Disziplinen in der Altersklasse W40 an. Mit 28,89 Sekunden über 200 Meter, 4,64 Metern im Weitsprung und 9,86 Metern im Kugelstoßen holte sich Straub in drei Disziplinen den Landestitel und die Goldmedaille. Abgerundet hat sie ihr gutes Ergebnis mit einer Bronzemedaille über 60 Meter in 8,94 Sekunden. Sabine Pröll gewann in der W30 Gold über die 60 Meter in 8,46 Sekunden sowie über 200 Meter in 28,01 Sekunden. Andreas Hund wurde in einem starken Männerfeld in der Altersklasse M35 Sechster im Kugelstoßen.