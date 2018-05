Strauß wechselt zum FV Ravensburg

Zu Beginn dieser Saison hat es für den FC Rielasingen-Arlen aus der Verbandsliga Südbaden das Spiel des Lebens gegeben. In der ersten Runde des DFB-Pokals trafen die Amateure aus Südbaden auf den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. Moritz Strauß bekam es als Linksverteidiger des FC in dieser Partie unter anderem mit Pierre-Emerick Aubameyang zu tun. Zur neuen Saison wechselt Strauß zum Oberligisten FV Ravensburg.

Der 22-jährige Linksverteidiger spielt seit 2015 beim FC Rielasingen-Arlen. Bereits vor der laufenden Saison hatte der FV Interesse an Strauß, damals hatte er aber noch einen Vertrag beim FC. „Wir standen danach regelmäßig in Kontakt“, sagt Peter Mörth, Sportlicher Leiter der Ravensburger. „Moritz Strauß ist schnell, er soll Jascha Fiesel auf der linken Abwehrseite Druck machen.“ Fiesel war bislang der einzige gelernte Linksverteidiger beim FV.

Vom FC Rielasingen-Arlen kam im Sommer 2016 auch Philipp Altmann nach Ravensburg. Aus der Innenverteidigung des Tabellenfünften in der Oberliga ist Altmann derzeit kaum wegzudenken. Die guten Auftritte des 22-Jährigen haben sogar zu losen Anfragen von Drittligisten geführt. Altmann bleibt jedoch beim FV und hat dort seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. „Ich bin sehr froh, dass er bleibt“, meint Mörth. Der Sportliche Leiter und Trainer Steffen Wohlfarth basteln also weiter am Kader für die kommende Saison.

Denn der Großteil der jetzigen Mannschaft wird auch in der Saison 2018/19 für den FV auf dem Platz stehen. Thomas Zimmermann hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, Samuel Boneberger und Felix Schäch rutschen aus dem U23-Kader in den Oberliga-Kader auf. Schäch, der im Winter kurz vor einem Wechsel zum SSV Ulm 1846 stand, hat zuletzt nach Verletzungsproblemen stark ansteigende Form nachgewiesen. „Ich erwarte mir von ihm, dass er in der Vorbereitung um einen Stammplatz auf der linken Offensivseite kämpft“, sagt Mörth. Auch Robin Hettel und Samuel Walter, der in der Vorbereitung auf die Rückrunde schon überzeugte, dürfen im Sommer wieder die Vorbereitung mit dem Oberliga-Team mitmachen. Beide spielen derzeit in der U19 des FV. „Vielleicht“, hofft Mörth, „schlägt einer ja voll ein.“

Toprak überlegt noch

Unklar ist dagegen die Zukunft von Harun Toprak. Nicht aus Leistungsgründen, sondern aus beruflichen Gründen. Der Bruder des Dortmund-Profis Ömer Toprak kann derzeit noch nicht sagen, ob er den Aufwand für die Oberliga weiter betreiben kann und will. „Ich will ihn unbedingt beim FV halten“, sagt Mörth. Überlegt wird daher auch, ob Harun Toprak möglicherweise in die U23 wechselt. Robert Henning, der gegen Balingen nach einer Meinungsverschiedenheit mit Kapitän Sebastian Mähr ausgewechselt wurde, fühlt sich derzeit nicht ganz so wohl beim FV. Mit ihm werden Mörth und Wohlfarth nach der Saison noch ein Gespräch über die Zukunft führen. Haris Mesic liegt ein neues Angebot vor, die Zusage des Torwarts steht aber noch aus. Von Wohlfarth haben die Torhüter Haris Mesic, Kevin Kraus und Niklas Volo die Zusage, in der Vorbereitung alle bei null zu beginnen.

Viel steht also schon für die neue Saison. Bedarf besteht allerdings noch in der Sturmspitze. „Da brauchen wir dringend einen Neuen“, weiß Mörth. Denn außer Rahman Soyudogru hat der FV keinen echten Mittelstürmer im Kader. „Wir brauchen auf jeder Position einen gesunden Konkurrenzkampf“, sagt Mörth. Vom Aufstieg in die Regionalliga spricht der Sportliche Leiter dabei nicht. „Aber natürlich wollen wir uns jede Saison verbessern.“