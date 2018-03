Stratege, Sparer, Strippenzieher

Welche Fähigkeiten muss ein guter Oberbürgermeister mitbringen? Er muss Krisenmanager sein, Moderator, Erster Bürger, Vereinsmensch – aber auch Stadtplaner sowie Verwaltungs- und Wirtschaftsfachmann. Die „Schwäbische Zeitung“ hat den Ravensburger Amtsinhaber, OB Daniel Rapp, dahingehend überprüft. Die Bilanz einer Amtszeit.

Der OB als Krisenmanager

Beim erbitterten Streit mit Stuttgart um die Steuermillionen der WGV-Versicherung lief Rapp zur Hochfom auf. Vorlesungen im Steuerrecht habe der OB hinter verschlossenen Türen im Gemeinderat gehalten, staunte selbst ein erfahrener Fahrensmann wie der damalige Grünen-Fraktionschef Manne Lucha. Angesichts der Bedrohung kam Rapp neben seinem Fachwissen auch sein strategisches Geschick zugute: Nach außen hin trat Ravensburg selbstbewusst und mit Maximalforderungen an, im Hintergrund wurde kühl ein Vergleichsvorschlag ausgearbeitet. Ende gut, (fast) alles gut.

Im Fall Stephanie Utz hat Rapp bewiesen, dass er auch die harte Nummer kann. Die umstrittene Baubürgermeisterin konnte schon im Wahlkampf ahnen, was auf sie zukommen würde, wenn Rapp OB würde. Die Kritik am Bauamt nehme er sehr ernst, kündigte der Bewerber bereits da an. Als später der potenzielle Investor am Postblock absprang, weil er sich gegängelt fühlte, gab Daniel Rapp seine Bürgermeisterin mit öffentlicher Kritik und der Ankündigung, das Projekt werde nun „Chefsache“, zum Abschuss frei. Heftige Kritik hagelte es für die „Tribunalisierung“ von den Grünen: Der OB, so Lucha, habe das Vertrauen seiner Mitarbeiter auf seine Loyalität „schwer beschädigt,.. ebenso unser Vertrauen in Sie als glaubwürdigen und seriösen Krisenmanager“. Trotz allem: Nachfolger Dirk Bastin – wie erwartet nach einer Schamfrist gewählt – erwies sich als Glücksgriff.

Als mittelschwere Katastrophe werteten insbesondere Handel und Gastronomie die Tatsache, dass die marode Marienplatztiefgarage wegen der Generalsanierung komplett gesperrt werden muss. Der OB setzte alle Hebel in Bewegung, um den Ausfall zu kompensieren. Heraus kamen mehrere kreative Lösungen wie das Ein-Euro-Busticket an Samstagen, Ersatzparkplätze, die niemand auf der Rechnung hatte, neue Leitsysteme, Park-and-Ride-Angebote. Das funktioniert derzeit so gut, dass sich der eine oder andere fragt, ob es die Marienplatzgarage überhaupt braucht.

In der Flüchtlingskrise ging vom Rathaus ein klares Signal aus. So sorgte die Stadt von Beginn an nicht nur für genügend Unterkünfte für die geflüchteten Menschen, auch die Integration stand ganz oben auf der Agenda. Beispielsweise erstellte die Stadt gemeinsam mit dem türkischen Akademikerverein TAVIR sogenannte „Willkommensmaterialien“. Damit sollten die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit unterstützt werden. Die Materialien waren bald deutschlandweit gefragt. Gleichzeitig machte sich Rapp dafür stark, dass die Kommunen Geld für die Anschlussunterbringung bekommen: Er forderte, dass der von Land und Kommunen geschlossene „Pakt für Integration“ zeitnah umgesetzt wird. Im Gespräch war der OB mit seinem Vorschlag, den Solidaritätszuschlag in einen „Kommunali“ umzufunktionieren.

Ein Retter in der Not war Rapp in Sachen Räuberhöhle. Am Ende gab es folgenden Deal: Das Bürgerliche Brauhaus trat von seinem Baurecht zurück, an der Stelle der Höhle ein kleines Hotel mit Tiefgarage einzurichten, und erhält sowie saniert das Kulturdenkmal. Im Gegenzug sagte die Stadt zu, das Gelände der Villa Sterkel, in dem die Musikschule untergebracht ist, an die Aktiengesellschaft zu verkaufen. Diese will nun den benachbarten „Storchen“ zu einem 120-Zimmer-Hotel umbauen. Die Musikschule bekommt größere Räume in der alten Bauhütte am Marienplatz.

Moderator und erster Bürger

Transparenz war eines von Rapps Wahlversprechen. Fast alle Ausschuss-Sitzungen in Ravensburg sind inzwischen öffentlich, Unterlagen für den Gemeinderat werden der Presse zuverlässig und rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Im Vergleich mit anderen Kommunen ist die Verwaltung in dieser Hinsicht vorbildlich - auch, wenn sie dabei teilweise nur neues Landesrecht umsetzt. Info-Veranstaltungen gibt es in der Stadt inzwischen auch eine ganze Menge. Allerdings war in der Vergangenheit mitunter die Reihenfolge falsch - erst gab es einen Beschluss, anschließend die Information. Und drei Stunden offene Diskussion mit Bürger- und Anwohnerinitiativen nutzen nichts, wenn die Verwaltung beispielsweise bei Bauvorhaben zwar beteuert, jedes Anliegen ernst zu nehmen, dann aber die Pläne um kein Jota geändert werden.

Mit Querulanten gehen Oberbürgermeister und Verwaltung korrekt um. Rapp hat Kritikern in großen und kleinen Runden Rede und Antwort gestanden. Manche von ihnen scheinen einen regelrechten Krieg gegen die Stadt zu führen. Rapp hat das Thema an Hauptamtsleiter Thomas Oberhofer delegiert, der auch die Korrespondenz mit Reichsbürgern übernommen hat.

Zu Rapps Repertoire zählt die „Fraternisierung“, sagen Kritiker. Gemeint ist: Der OB schafft in kleiner Runde schnell vermeintlich vertrauliche Nähe - zu Kollegen, im Rathaus, mit Investoren und Entscheidern. Dazu gehört auch, dass ihm im Buddy-Zirkel das „Du“ und das „Ihr“ recht schnell über die Lippen geht.

Ein Männerbund steht an der Spitze der Verwaltung: bestehend aus OB Rapp, Erstem Bürgermeister Simon Blümcke und Baubürgermeister Dirk Bastin. Die „drei Musketiere“ lenken und leiten die Geschicke der Stadt. Ergänzt wird das Trio durch Andreas Senghas, Wirtschaftsförderer und neuer Leiter des Amts für Tourismus und Stadtmarketing. Immer wieder betonen die Herren, wie blendend sie sich verstehen.

Nicht immer blendend, aber deutlich besser ist inzwischen das Verhältnis des Oberbürgermeisters zur Ravensburger Rutenfestkommission (RFK). Über Jahre hinweg klagte die RFK über steigende Kosten bei einem dennoch nie erhöhten Zuschuss durch die Stadt – dabei richtet die RFK das Heimatfest im Namen und im Auftrag der Stadt aus. Und musste den Zuschuss praktisch ausschließlich dafür verwenden, die Leistungen des Bauhofs zu bezahlen. Rapp, Schirmherr des Rutenfests, schlug einen Richtungswechsel ein: Die Kommission erhält weiter Geld, doch wenn sie in die Miese rutschen sollte, lässt die Stadt sie künftig nicht mehr im Regen stehen.

Als Moderator versteht sich der OB auch im Stadtparlament. Folgt der Gemeinderat nicht seinen Vorschlägen, so ist ihm klar, dass das Gremium laut Gesetz immer das letzte Wort hat. Große Gräben existieren nicht zwischen Stadtoberen und Stadträten, doch Gegenspieler wie Werner Fricker oder Siegfried Scharpf haben inzwischen das Gremium verlassen, der Oberbürgermeister hat „seinen“ Gemeinderat domestiziert. Der Umgang ist freundlich und oft recht harmlos, vorausgesetzt Daniel Rapp prescht nicht einmal wieder öffentlich mit einer Idee vor, die er den Stadträten zuvor nicht vorgestellt hat.

Der OB als Stadtplaner

Ravensburg wächst und wächst. Entgegen ursprünglicher Prognosen steigen die Einwohnerzahlen stärker als gedacht. Das bringt Probleme: Waren die Mieten und Immobilienpreise schon immer recht hoch, sind sie in den vergangenen Jahren noch einmal galoppierend angestiegen. Vielleicht hätte Rapp schon früher damit anfangen sollen, die Schaffung neuer Wohngebiete und -formen zu forcieren. Das klassische Einfamilienhaus mit Garten hat ausgedient – nur durch Geschosswohnungsbau im großen Stil lässt sich die Nachfrage bedienen.

Ravensburg wird in den kommenden Jahren urbaner: Neue Stadtteile entstehen oder alte wachsen zusammen, vor allem in den Ortschaften, aber auch in Innenstadtnähe (Rinker- und Beznerareal). Dass das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum nur ein Tropfen auf den heißen Stein war und die Stadt für die ärmere Bevölkerung selbst Sozialwohnungen bauen muss, hat Rapp mittlerweile begriffen. Auch diese Erkenntnis hätte früher kommen können.

Den Ravensburger Unternehmen geht es gut, einige wollen expandieren. Das Gewerbegebiet Erlen wird bald nicht mehr ausreichen, um den Bedarf zu decken. Als wirtschaftsfreundlicher Politiker wird Rapp dem Begehren der Unternehmer nachgeben. Aber er hat erkannt, dass Wachstum um jeden Preis nichts bringt: Die Stadt wirbt aktiv keine Firmen von außerhalb mehr an.

Denn bei all dem Wachstum droht die Natur zu kurz zu kommen. Ravensburg hat jetzt schon ein Problem mit Luftschadstoffen. Die Versiegelung zusätzlicher Flächen mit Wohn- und Gewerbegebieten trägt nicht zum Umweltschutz bei. Abgesehen davon, dass mehr Einwohner und größere Gewerbegebiete auch automatisch noch mehr Verkehr verursachen. Für Kritiker macht Rapp den Eindruck, diese Probleme nicht ernst genug zu nehmen: Der als Allheilmittel gepriesene Molldietetunnel wird frühestens ab 2030 Erleichterungen bringen.

Bis dahin heißt es: Ravensburg erstickt im Verkehr. Besonders die Verkehrsberuhigung in der Altstadt wurde bisher nur halbherzig umgesetzt, es blieb bei einzelnen Bausteinen wie der 24-Stunden-Öffnung der Parkgarage im sanierten Gänsbühlzentrum, mehr Anwohnerparkplätzen und kleineren Änderungen bei Abbiegeregelungen. Ein großer Wurf ist das nicht. Der Widerspruch zwischen dem Recht der Anwohner auf Ruhe und den Interessen von Geschäftsleuten, die mit dem Auto erreichbar bleiben wollen, konnte bisher nicht annähernd aufgelöst werden. Vielleicht klappt das ja bei der geplanten Umgestaltung des Gespinstmarkts. Rapp spricht sich jetzt für eine Verkehrsberuhigung aus: Die Autos sollen raus.

Verwaltungs- und Wirtschaftsfachmann

Als Daniel Rapp seinen Job als Oberbürgermeister antrat, hatte Ravensburg mit dem neuen Humpisquartier und dem Kunstmuseum zwar eindrucksvolle Prestigeobjekte realisiert. Aber Geld auf der hohen Kante hatte die Stadt nicht mehr. Obwohl die Wirtschaft lahmte, wollte der OB nicht von einer Wirtschaftskrise, sondern einer Finanzkrise sprechen: Ravensburg gab einfach zu viel Geld aus, eine neue Sparrunde musste her. Eine Million Euro pro Jahr wollte Rapp jedes Jahr einsparen, um wieder Spielraum für Investitionen zu bekommen. Die Sparpläne fanden eine breite Zustimmung im Gemeinderat, dieser Kurs fruchtete auch. Hinzu kam der glückliche Umstand, dass die Gewerbetreibenden gute Geschäfte machten und das in Form von stetig steigenden Gewerbesteuereinnahmen der Stadt zugute kam. Mit neuen Investitionen hielt sich die Stadt zurück, sie ging nicht mehr mehrere große Projekte gleichzeitig an, sondern gab sich eine Prioritätenliste für die Realisierung.

Im vergangenen Jahr erholte sich der Ravensburger Haushalt weiter, nicht zuletzt dank der Gewerbesteuereinnahmen, die erstmals die 50-Millionen-Euro-Marke knackten. Rapps Rechnung, einer städtischen Verschuldung von rund 35 Millionen Euro würden Rücklagen in ähnlicher Höhe gegenüberstehen und die Stadt sei damit quasi schuldenfrei, konnten zwar nicht alle Kopfrechner nachvollziehen. Zumal Rapp argumentierte, die Schuldenberge der städtischen Töchterbetriebe könne man nicht in diese Betrachtung mit aufnehmen.

Wenn es bei Großprojekten um die Interessen der Stadt geht, fährt Daniel Rapp häufig eine Doppelstrategie: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Hermann Vogler wird er dann in der Öffentlichkeit zum Lautsprecher, nutzt die große Bühne, setzt dem Ministerpräsidenten bei der Eröffnung der Oberschwabenschau eine virtuelle Brille auf und entlockt ihm ein Bekenntnis zum Molldietetunnel, schließt mit viel Tamtam ein Bündnis auf Zeit mit Friedrichshafen zum Ausbau der B30 Süd, formuliert Schlagzeilen vor, wiederholt Sätze gebetsmühlenartig. Gleichzeitig pflegt er die Hinterzimmer-Diplomatie, nutzt Kontakte in die Region und ins Land. Bisher ist diese Taktik aufgegangen, auch wenn sich der eine oder andere manchmal überrollt fühlte.