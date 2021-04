Straßenarbeiter wird angefahren und schwer verletzt

Zwei Personen sind am Donnerstag gegen 9.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Tettnanger Straße in Ravensburg verletzt worden. Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah ein 85 Jahre alter Autofahrer einen Straßenarbeiter und dessen Fahrzeuggespann. Er prallte laut Polizei mit seinem Fahrzeug zunächst in den Anhänger und touchierte im weiteren Verlauf den Arbeiter, der sich neben dem Anhänger befand. Dieser wurde durch die Kollision schwer verletzt und in vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 85-Jährige erlitt indes leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 18 000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Daimlers.