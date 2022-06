Straßen wegen Festumzug gesperrt

Straßensperrungen gibt es in Weißenau wegen des Festumzug beim Heimat- und Kinderfest am 10. Juli. Das teilt die Stadt Ravensburg mit.

Der Umzugsweg führt durch folgende Straßen: Abteistraße, Torplatz, Weingartshofer Straße, Ravensburger Straße, Kohlerstraße, Am Kanal, Bahnhofstraße und An der Bleicherei. Der Aufstellungsplatz befindet sich in der Abteistraße vor der Klosterkirche.

Der Aufstellungsplatz und der Umzugsweg sind ab 8.30 Uhr für die Dauer des Festumzuges für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Entlang des Umzugsweges und des Aufstellungsplatzes gilt Halteverbot. Für die Dauer des Festumzugs sind die Bushaltestellen in Weißenau nicht anfahrbar. Die Fahrgäste werden über spezielle Anschläge an den Haltestellen informiert. An den übrigen Festtagen werden die Haltestellen in Weißenau normal angefahren.

Die Zufahrt zum Festgelände ist während der kompletten Veranstaltung von 8. Juli bis 10. Juli gesperrt.