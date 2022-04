Das Nachtleben in Ravensburg ist zurück und damit auch wieder mehr Straftaten

Das Nachtleben blüht nach dem Ende vieler Corona-Schutzmaßnahmen zur Zeit wieder auf – und mit den Feiernden, die unterwegs sind, steigt auch die Zahl der nächtlichen Aggressions-Straftaten wieder an.

Binnen weniger Tage sind in Ravensburg gleich zwei Männer überfallen worden. Und das war noch längst nicht alles.

Polizei fahndet nach Tätergruppe

Ein 22-Jähriger ist am Ravensburger Gespinstmarkt überfallen und verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei am Dienstag kurz vor 23 Uhr zunächst am Gänsbühl-Center angesprochen und dann von mehreren Personen auf dem Weg zum Gespinstmarkt in eine Rangelei verwickelt worden. Die Gruppe habe versucht, ihn zu beklauen.

Laut Polizei schlugen und traten die Personen gegen den Kopf des 22-Jährigen, der jedoch flüchten und die Polizei verständigen konnte. Die Fahndung blieb erfolglos. Das Polizeirevier Ravensburg sucht jetzt Zeugen des Vorfalls (Telefon 0751 / 803 3333). Die Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahre alte gewesen sein und ein mittel- beziehungsweise osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben, so die Polizei.

Es ist schon der zweite Überfall binnen weniger Tage: In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag wurde ein 30-jähriger Mann im Hirschgraben von einer größeren Gruppe überfallen. Die Täter klauten seinen Rucksack und verletzten ihn leicht. In diesem Fall habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, sagte Polizeisprecherin Daniela Baier auf Anfrage.

Aus ermittlungstaktischen Gründen könne sie keine näheren Auskünfte zu Tatverdächtigen oder Motiv geben. Bislang lägen auch noch keine Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Taten vor. Das könne sich im Lauf der Ermittlungen aber noch ändern, so Baier.

Pöbler auf Gespinstmarkt zückt Messer

Schon am Osterwochenende ist die Polizei zu mehreren Übergriffen in der Region gerufen worden. Ebenfalls auf dem Gespinstmarkt in Ravensburg pöbelte am Sonntagabend ein laut Polizei offensichtlich betrunkener 22-Jähriger Passanten an und bedrohte schließlich einen Radfahrer mit einem Messer. Zeugen hielten ihn fest, bis die Polizei kam und ihn in Gewahrsam nahm.

Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. Warum der Betrunkene in der Stadt unterwegs war, warum er Passanten bedroht hat und ob er psychisch beeinträchtigt ist, versucht die Polizei momentan zu ermitteln.

Schlägereien in Lokalen gab es lange nicht mehr

Im Polizeibericht für den Landkreis Ravensburg tauchten aber noch weitere Taten auf, die zuvor über Monate nur äußerst selten vorkamen. In einer Leutkircher Disco schlug ein Gast am frühen Karfreitagmorgen auf einen anderen ein und verletzte ihn im Gesicht, in Altshausen bedrohte am Ostersonntag ein Betrunkener zwei Männer auf offener Straße mit einer mutmaßlich unechten Pistole, in Isny erlitt ein Mann bei einem Streit in einer Bar in der Nacht zum Ostermontag eine Kopfverletzung.

Nehmen die Übergriffe in der Öffentlichkeit aktuell tatsächlich wieder zu nach relativ ruhigen Monaten mit Corona-Beschränkungen? Das sei tatsächlich der Fall, sagt Polizeisprecherin Daniela Baier.

Wir leben in einer sicheren Gegend.

Polizeisprecherin

Die Menschen gingen nach der Zeit mit vielen Beschränkungen wieder aus – „was leider auch Straftaten mit sich bringt“, so Baier. Wer jetzt die Polizeimeldungen liest, könne durchaus das Gefühl bekommen, dass die Straftaten enorm zunehmen. Verglichen mit dem Niveau der Straftaten vor der Pandemie sei das aber nicht der Fall. Das „Vor-Corona-Niveau“ sei noch nicht erreicht.

Über die Überfälle und die Bedrohungen in Ravensburg und Altshausen sagt Baier: „Einzelne herausragende Ereignisse wie diese beschäftigen die Bevölkerung, was absolut verständlich ist. Dennoch leben wir in einer sehr sicheren Gegend.“

Pandemie ließ gewisse Straftaten zurückgehen

Durch die Corona-Pandemie war die Zahl der sogenannten Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum zum wiederholten Mal zurückgegangen: von 486 Fällen im Jahr 2020 auf 446 Fälle im Jahr 2021. Vor der Pandemie sei die Fallzahl höher gewesen, so die Einschätzung der Polizei. Eine Fallzahl für das Jahr 2019 war kurzfristig am Mittwoch nicht in Erfahrung zu bringen.

Den Grund für den Rückgang erklärte die Polizei schon bei der Vorstellung der Kriminalstatistik damit, dass es keine Veranstaltungen gab, Diskotheken und Clubs geschlossen hatten und Treffen im öffentlichen Raum eher selten waren und außerdem den Abstandsregelungen zur Pandemie unterlagen.