User von Schwäbische.de reden Klartext beim Thema „Containern“

Knapp sieben Prozent der jährlich weggeworfenen Lebensmittel – und das sind in Deutschland immerhin rund elf Millionen Tonnen – werden im Handel entsorgt. Viele sehen darin eine Verschwendung und gehen daher meist nachts auf die Suche nach noch brauchbaren Lebensmitteln, etwa solchen, bei denen lediglich das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Sie gehen Containern.

Ein großes Problem des Containerns ist jedoch die Rechtslage. Streng genommen ist das eine Straftat, ein Diebstahl. Muss man, um an die Abfallbehälter zu gelangen, auch noch einen Zaun oder eine andere Barriere überqueren, begeht man zudem noch Hausfriedensbruch. Dann wird aus einem einfachen Diebstahl juristisch gesehen ein „schwerer Diebstahl“.

In der Theorie könnte dann ein solches Vergehen, das sicher nicht mit böser Absicht durchgeführt wird, mit mehrjährigen Haftstrafen bestraft werden. In der Praxis bleibt es jedoch größtenteils bei Geldstrafen, nicht selten gibt es sogar Freisprüche.

Seit Kurzem setzen sich Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) dafür ein, dass niemand mehr für das Containern bestraft werden soll, wenn der Abfallbehälter einfach zugänglich ist. Beim Hausfriedensbruch hört das Wohlwollen der Minister jedoch auf. Wer Mauern oder andere Hindernisse überwindet, soll ihrer Ansicht nach weiter bestraft werden können.

Gegen eine Straffreiheit beim Containern positioniert sich die baden-württembergische Justizministerin, Marion Gentges (CDU): „Leuten zu ermöglichen, in Containern nach Lebensmitteln zu wühlen, kann nicht unsere Antwort auf die großen Fragen der Lebensmittelverschwendung sein.“

Für viele geht der Vorstoß allerdings nicht weit genug. Das Problem ist ein anderes, meint auch Rolf Sommer vom WWF Deutschland: „Die Legalisierung des Containerns ist ein guter Schritt, aber damit packt die Bundesregierung das Problem Lebensmittelverschwendung nicht an der Wurzel an.“ Besser wäre es, so Sommer, eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen zu etablieren.

Wir haben unsere Userinnen und User gefragt: Sollte das Retten von Lebensmitteln aus dem Supermarktmüll künftig straffrei sein und nicht mehr mit Geld- oder gar Haftstrafen geahndet werden?

Hier eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Containern bestrafen ist unchristlich.

Siegfried W.: Containern sollte erlaubt sein, wenn sich die Behälter nicht auf umfriedeten Gelände befinden. Warum sollte es denn bestraft werden, wenn sich Menschen bereits weggeschmissene, also nicht mehr verwendete Nahrung aneignen. Das riecht ein bisschen nach bösartiger Verweigerung von Nahrung, die sowieso nicht mehr anderweitig verwendet wird. Im Gegenteil plädiere ich sogar dafür, dass die Lebensmittelhändler die sogenannten noch verwertbaren Wegwerflebensmittel in hygienischer Form armen Menschen zur Verfügung stellen und nicht unwürdig in einen riesigen Dreckabfall mischen. Leider ist dies für manche Menschen die einzige Möglichkeit, an Lebensmittel zu kommen. Eine Bestrafung sehe ich auch aus christlicher Sicht als nicht geeignet an.

Lebensmittel sind meistens in tadellosem Zustand.

Gabriele A.: Ich bin dafür, Containern zu erlauben. Wer das macht, hat auch eine Nase und Augen, um zu überprüfen, ob die Lebensmittel schon verdorben sind beziehungsweise mit Unrat versehen. Meistens ist es doch so, dass die Lebensmittel – bis auf das abgelaufene MHD - in tadellosem Zustand sind. Das ist ja gerade das Ärgerliche daran.

Auf jeden Fall!

Christine K. auf Facebook: Es ist doch schlimm, noch gute Esswaren vergammeln zu lassen und andere haben nichts zu essen, weil sie es sich nicht leisten können.

Wir leben immer noch in einer Überflussgesellschaft.

Thomas L.: Okay, dann kann man ja als Nächstes den Angestellten beim Metzger und beim Bäcker erlauben, die Ware, welche nicht verkauft wurde, mit nach Hause zu nehmen. Wird ja eh weggeschmissen. Meiner Meinung sollte es viel mehr Anreize geben, um den Überschuss an Tafeln oder sonstige Einrichtungen zu spenden, als seine Tonnen zu öffnen. Mal ganz davon abgesehen, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben, die ihresgleichen sucht. Es muss fast alle bis zum Abwinken verfügbar sein. Müssen die Regale immer bis eine halbe Stunde vor Ladenschluss prall gefüllt sein? Darf nicht auch mal was ausgehen? Für manche ist so etwas nicht vorstellbar.

Es braucht eindeutige Regelungen.

Christian P.: Leider drücken sich unsere Politiker um eine eindeutige Regelung per Gesetz oder Verordnung. Warum werden Lebensmittelhändler nicht verpflichtet, abgelaufene, aber noch verzehrfähige Lebensmittel an Organisationen zum Verbrauch abzugeben? Die Tafelläden würden sich freuen und wären auch in der Lage, eine solche Gabe zu verteilen.

Lebensmittel aus mit Keimen belasteten Abfallbehältern zu holen, ist in meinen Augen verantwortungslos.

Josef K. auf Facebook: Auf keinem Fall. Der Handel mit seinen 7 % ist nicht das Problem. Und Lebensmittel aus, mit Keimen belasteten Abfallbehältern zu holen und dann auch noch anderen zum Verzehr zu geben, ist in meinen Augen verantwortungslos. Und ein Landwirtschaftsminister, der das auch noch unterstützt, ist fehl am Platz. Er soll lieber mal dafür sorgen, dass die Landwirte auch krummes Gemüse in den Handel bringen können, anstatt es unterpflügen zu müssen.

Vor jedes Geschäft sollte eine Lebensmittelbox.

Michael O.: De facto sollte es verboten sein, verwertbare Lebensmittel einfach wegzuwerfen. Und um Menschen, die in die Container und auf den Privatgrund eindringen, nicht zu kriminalisieren, sollte vor jedes Geschäft eine Lebensmittelbox – zur würdevollen Abholung durch Menschen, die es brauchen können. Wie das genau technisch vor sich gehen soll und wie die Haftungsfrage aussieht, das kann man sicher klären, dafür gibt es Fachleute.

Die Lebensmittel sollten gar nicht erst im Müll landen.

Bettina R.: Ich bin dafür. Nur fände ich es besser, wenn man am Abend die Lebensmittel im Supermarkt so abholen könnte, bevor sie im Container landen und tatsächlich mit Sachen zusammen kommen, die schon schlecht sind.

Spenden macht mehr Sinn als Containern.

Rainer K.: Lieber Containern erlauben, als Unmengen von Lebensmitteln vernichten. Man könnte sich auch ein Beispiel an Frankreich nehmen: Dort müssen überzählige Lebensmittel gespendet werden. Macht wahrscheinlich mehr Sinn als Containern.

Besser früher eingreifen.

Meli S. auf Facebook: Muss man das echt so weit treiben, dass arme Leute in die Container steigen müssen? Warum nicht eine Stufe früher eingreifen, bevor das Essen im Container landet?

Eine rechtsstaatlich höchstbedenkliche Entwicklung.

Armin S.: In jedem Rechtsstaat steht es dem Eigentümer einer Sache frei, wie er mit der Sache verfährt. Dies ist zu respektieren. Wenn Diebstahl aus ideologischen Gründen nicht mehr Diebstahl sein soll, dann begibt man sich auf sehr dünnes Eis. Diejenigen, die dies fordern, sind meist identisch mit denjenigen, die auch die Behinderung von Straßenverkehr oder Flugverkehr durch Festkleben auf Verkehrswegen aus ideologischen Gründen straffrei stellen wollen. Eine rechtsstaatlich höchst bedenkliche Entwicklung.

Warum nicht?

Cornelia K.: Ja, das sollte erlaubt werden. Ich finde es erschreckend, wie viele Lebensmittel im Müll landen. Warum sollten sie nicht von Menschen verbraucht werden, die sie noch verwenden wollen?

Essen landet zu früh im Müll.

Sabrina L. Facebook: Ganz ehrlich ja! Wir werfen eh viel zu viel in den Müll — und vor allem auch zu früh.