Stolz auf die Leistung überwiegt die Enttäuschung

Es war ein mit Spannung erwartetes Spiel, ein ganzes Dorf stand Kopf: Am 6. Juli hat die A-Jugend des SV Schmalegg im Finalspiel des Bezirkspokals gegen den FC Isny gespielt – und das Endspiel mit 2:4 verloren. Gefeiert hat die Mannschaft des SVS am Ende dennoch.

Das Spiel fing hochdramatisch an. Nach sieben Minuten lief der Stürmer des SVS alleine auf das Isnyer Tor zu. Der Torwart konnte nicht mehr anders, als ein Foul zu begehen. Die fällige Rote Karte nach dieser Notbremse wurde leider nicht gegeben. Nach zehn Minuten ging der SV Schmalegg durch einen schönen Kopfball mit 1:0 in Führung. In der 24. Minute erhöhte der SVS sogar auf 2:0. Der Jubel kannte keine Grenzen. Leider verkürzten die Isnyer schnell auf 2:1. Kurz vor der Halbzeit fiel dann das 2:2.

In der zweiten Halbzeit gingen die Isnyer nach einem zweifelhaften Freistoß mit 2:3 in Führung. Als dann auch noch das 2:4 fiel, war dies eine Vorentscheidung. Leider schaffte der SVS trotz einer Riesenchance den Anschlusstreffer nicht mehr. Der Pokalsieg war leider nicht mehr möglich. Das Finalspiel endete mit dem Spielstand 2:4 für den FC Isny.

Die Jungs haben ALLES gegeben und am Schluss war man stolz, so ein Spiel abgeliefert zu haben. Die Stimmung war sensationell. Rund 250 Schmalegger machten Dampf und Stimmung ohne Ende. Schmalegg war an diesem Abend bestimmt fast ausgestorben.

Einen ganz großen Dank an alle Schmalegger, die zahlreichen Fans und die aktive Fußballmannschaft, die den SV Schmalegg in einer Weise vertraten, die einmalig war.

Vielen Dank auch an die Schmalegger Firmen, die unsere Jungs extra für das Finale mit T-Shirts ausgestattet haben (Eduard Sorg Metallbau, Burkhard Versicherungsmakler, Birgit Fischer Deko, Markus Boos BOPAXX).

Noch nie war eine Niederlage so schön! Im Fanbus nach Schmalegg ging die Post ab, als ob der Pokalsieg eingefahren worden wäre.

Voller Stolz für Schmalegg liefen auf: Jonas Waizmann, Emil Burkhard, Joel Maier, Enis Salihi, Linus Myhsok, Tobias Faußer, Marcel Schiffmann, Leon Segelbacher, Lucca Geiger, Tom Schneider, Tom Kühl, Marc Schmid, Mani Pera, Domenik Kneisel, Getti Salihi, Eduard Lazarev. Trainer: Alfons Schiffmann, Thomas Faußer.