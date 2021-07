Stoch: „„Kretschmann erstarrt zum Denkmal“

Mit elf Prozent hat die SPD bei der Landtagswahl im März ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Nach den Gründen für die Schlappe suchen die Sozialdemokraten noch. Landeschef und Landtags-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch verweist im Gespräch mit Hendrik Groth und Theresa Gnann vor allem auf bundespolitische Themen. Inzwischen geht es auf Bundesebene aufwärts für die SPD. „Ich setze darauf, dass wir die Grünen noch überholen“, sagt Stoch. Geht es nach ihm, muss eine Koalition aus CDU und Grünen unbedingt vermieden werden.

Herr Stoch, wird Olaf Scholz im Rennen um das Kanzleramt zwischen Annalena Baerbock und Armin Laschet zerrieben oder wird er vielleicht der lachende Dritte?

Es geht doch darum, wem man zutraut, dieses Land in Zukunft zu führen. Und wenn ich mir da die vergangenen Wochen und Monate anschaue, möchte ich nicht, dass dieses Land von Herrn Laschet oder Frau Baerbock regiert wird. Olaf Scholz hingegen hat gezeigt, dass er den Job kann. Das Corona-Hilfspaket vom Mai vergangenen Jahres zum Beispiel trägt eindeutig die Handschrift der SPD. Und auch die jüngsten Monate hat Scholz als Vizekanzler und Finanzminister einen sehr guten Job gemacht. Die meisten, die wählen gehen, haben sich noch lange nicht entschieden, und ich setze darauf, dass wir als SPD die Grünen noch überholen und auf den zweiten Platz kommen. Und dann gibt es Möglichkeiten der Regierungsbildung, in denen es auch einen Kanzler Olaf Scholz geben könnte. Die Entscheidung liegt dann sehr stark im Feld der FDP. Ich glaube aber, Herr Lindner kann es sich nicht leisten, noch einmal eine Regierungsoption auszuschlagen. Und dann liegt es an den Grünen. Allen potenziellen Grünen-Wählern sage ich: Wer das Risiko vermeiden will, neben der CDU aufzuwachen, sollte im September die SPD wählen.

Eine Neuauflage der Großen Koalition wird es also nicht geben?

Ich sehe niemanden in meiner Partei, der sich vorstellen kann, mit dieser CDU weiterzuregieren. Wir haben während der laufenden Legislaturperiode gemerkt, wie hart jeder einzelne Kompromiss zu erkämpfen ist. Themen wie das Lieferkettengesetz zum Beispiel mussten wir über Jahre gegen den härtesten Widerstand aufseiten der CDU durchsetzen. Ich glaube, dass eine neue Konstellation richtig wäre – nicht nur für die SPD, sondern auch für unser Land insgesamt.

Wie steht es um die grün-schwarze Koalition? Geht sie tatkräftig in eine neue Runde?

Im Gegenteil. Ich weiß aus Gesprächen mit ganz vielen Grünen, dass sie eigentlich mit der CDU nicht mehr wollten, weil sie gemerkt haben, dass sie mit ihr nicht vom Fleck kommen. Die CDU ist ebenso strukturkonservativ wie ideenlos. Und dann kommt dieser Kretschmann und nimmt seine Partei in Geiselhaft, weil es für ihn bequemer ist, mit einer im Dreck liegenden CDU nichts verändern zu müssen. Kretschmann ist der erste Regierungschef, der noch während seiner Amtszeit zum Denkmal erstarrt.

Hat sich die CDU in Baden-Württemberg vom Klimasaulus zum Klimapaulus gemausert, um weiterregieren zu dürfen?

Ich glaube nicht an Märchen. Die CDU hat ihr letztes Hemd verkauft. So liest sich der Koalitionsvertrag. Aber die CDU weiß auch: Die Grünen sind super im Wunschzettel schreiben und im Ziele definieren. Aber sind die Grünen auch super im Umsetzen? Die CDU hat zum Beispiel mit dem Landwirtschaftsministerium in dieser Regierung wieder ein maximales Verhinderungspotenzial. Und ich glaube, das ist das Kalkül, wie die CDU auch nochmal fünf Jahre ihre Basis einigermaßen ruhig halten kann. Am Ende ist Grün-Schwarz eine Koalition, in der sich die eine Seite in der Ankündigung gefällt und die andere im Aussitzen.

Grün-Schwarz hat viel Prügel einstecken müssen, weil eine weitere Kreditermächtigung im Nachtragshaushalt von 1,2 Milliarden Euro verankert wurde. Ist es nicht im Sinne der SPD, Geld für die Menschen zu investieren anstatt auf eine Schwarze Null zu starren?

Aber es geht doch nicht darum, dass man Schulden auf Teufel komm raus macht. Man muss doch aus der Aufgabe heraus definieren, was notwendig ist. Und dann schaut man als erstes: Haben wir Geld dafür? Und falls man feststellt, dass kein Geld da ist, dann braucht man notfalls auch eine Verschuldung. Das wäre die sozialdemokratische und sinnvolle Position. Aber 1,2 Milliarden Schulden zu machen, obwohl noch 2,6 Milliarden Euro Überschuss in der Kasse sind, und dann nicht zu wissen, was damit anzustellen ist, halte ich für einen Witz. Und wenn der Rechnungshof dem neuen Finanzminister schon auf seinem ersten Nachtragshaushalt schreibt, dass der verfassungswidrig sein dürfte, ist das schon denkwürdig.

Was wären denn Aufgaben, in die aus Ihrer Sicht investiert werden müsste?

Der Bund gibt eine Milliarde Euro für die Schulen. Das sind nach Königsteiner Schlüssel 130 Millionen für Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat im Haushalt für den Nachtrag 50 Millionen zusätzlich veranschlagt. Das sind 30 Euro pro Kind für die Beseitigung der Corona-Folgen. Das ist gerade einmal eine Nachhilfestunde. Ich halte das für absurd.

Nun hat der Landtag einen AfD-Abgeordneten in den Verfassungsgerichtshof gewählt – was die Jusos massiv kritisieren. Auch sie sprachen von einem schwarzen Tag des Landtags ...

Klare Kante zu zeigen ist für mich und meine Partei selbstverständlich. Andere in diesem Parlament wollen es sich offensichtlich leichter machen und deswegen hatten CDU und Grüne in ihren Fraktionen zur Enthaltung aufgerufen. Das ging aber gründlich schief, weil der Herr von der AfD nicht nur 17 Stimmen, sondern 37 bekommen hat. Das Argument, man wollte unnötige Wahlgänge vermeiden, passt perfekt ins Bild: Man will sich nicht anstrengen.

Wie nehmen Sie die AfD in dieser Legislaturperiode wahr?

Die AfD hat einige ihre schlimmsten Schreihälse jetzt los. Die Restlichen geben sich natürlich gerne wie Herr Gögel im Habitus des braven Opas, der keiner Fliege was zuleide tut. Aber mit Verlaub, die AfD wird in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet. In dieser AfD, vor allem auch in Baden-Württemberg, sind veritable Vertreter des Höcke-Flügels an vorderster Front.

Nach dem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten bei den Landtagswahlen im März lässt die Südwest-SPD eine Fehleranalyse machen. Gibt es schon erste Erkenntnisse?

40 Gespräche wurden dafür bisher geführt, natürlich mit Leuten von innen, aber auch von außen, mit Verbänden und Journalisten. Wir haben einen ersten Zwischenstand. Interessant ist: Stoch wird nicht infrage gestellt, sondern gelobt. Auch Sascha Binder wird gelobt. Kritik gibt es unter anderem an der Wahlkampforganisation. Darüber hinaus landet man schnell bei Themen, die nicht nur Baden-Württemberg betreffen.