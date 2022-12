Stimmungsvolle Weihnachtsfeier im Rathaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr seit 2001 findet im kleinen Sitzungssaal im Rathaus eine öffentliche Weihnachtsfeier statt. Dreimal mussten sie die Mitarbeiterinnen von Bürgeraktiv, ehrenamtlich in der Freiwilligenagentur Ravensburg engagiert, ausfallen lassen, corona- und krankheitsbedingt. Umso fröhlicher wurde dann die 19. Rathausweihnacht Mitte Dezember 2022, diesmal unter dem Motto „Freude schenken – nicht nur zur Weihnachtszeit!“, gefeiert.

Ein zauberhaft mit Baumrinde, Strohsternen und Kugeln geschmückter Rathaussaal empfing die Gäste, die gebeten wurden, ihre Gedanken zum Thema auf einem Fragebogen niederzuschreiben. Die sich im Anschluss daran entwickelnden Gespräche, Geschichten und Anekdoten schafften schnell eine heimelige Atmosphäre, die so recht das Umfeld vergessen ließ. Weihnachten, das Fest der Liebe, der Höhepunkt im Jahreskreis mit seinem christlichen Ursprung, war auf einmal gegenwärtig und in diesem schönen, historischen Ratssaal erlebbar. Viel Musik, Mozart-Flötenduette und von allen mitgesungene und von einem Harmonium begleitete Weihnachtslieder, trugen zur festlichen Stimmung bei. Duftender Kaffee und feine Kuchen durften bei diesem so besonderen Nachmittag mitten in Ravensburg natürlich nicht fehlen.

Schon jetzt steht das Thema der nächsten Weihnachtsfeier im Rathaus fest: „Reden wir mal über Weihnachten!“ Anmeldungen werden allerdings erst im Dezember 2023 entgegengenommen.