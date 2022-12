Stimmungsvolle Adventsfeier an der Grundschule Weißenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Adventsfeier der Grundschule Weißenau hat es mit allen Kindern, Eltern, dem Förderverein, der Schulsozialarbeit und dem gesamten Kollegium nach längerer Corona-Pause wieder gegeben. Alle Besucher genossen in der Turn- und Festhalle das kurze und sehr unterhaltsame Mini-Musical „Der Weihnachtsgast“. Die Schauspieler präsentierten das Stück sehr überzeugend und wurden dabei musikalisch vom Schulchor der dritten und vierten Klassen begleitet. Diese mitreißende Aufführung wurde von Frau Rauh und Frau Iwansky mit viel Engagement einstudiert und begeisterte die Schulgemeinschaft.

Danach gab es die Gelegenheit, sich auf dem Pausenhof und im Foyer mit kleinen Snacks und Punsch zu stärken und wunderschöne und fantasievolle Basteleien der Kinder, die die Klassen an vorangegangenen Basteltagen mit ihren Lehrerinnen selbst hergestellt hatten, zu erwerben. Der Förderverein der Grundschule Weißenau verkaufte Punsch, um mit dem Erlös weiterhin sehr viele unterschiedliche Aktionen an der Schule unterstützen zu können. Abgesehen davon, dass der Förderverein das musikalische Profil der Schule auf ganz verschiedenen Ebenen schon immer stark fördert, beteiligt er sich auch finanziell an Ausflügen, Lerngängen, Museumsbesuchen und allen anderen Aktivitäten, von denen die Kinder profitieren können.

Eine ganz wichtige Anschaffung, die der Förderverein kürzlich übernommen hat, war die eines prächtigen Nikolauskostüms, damit die alljährlichen Nikolausbesuche in den ersten und zweiten Klassen gesichert sind und nicht von außerschulischen Anbietern angefordert werden müssen. Auch der Bustransfer für den geplanten Eislauftag wird vom Förderverein übernommen und so profitiert jede Familie vom Einsatz dieses Vereins unter dem Vorsitz von Herrn Hofmann und seiner Mitglieder. Der Förderverein steht der Schule in allen Belangen stets mit Rat und Tat zur Seite und trägt entscheidend dazu bei, das Schulleben vielseitig und bereichernd für die Kinder zu gestalten.

Zum Abschluss spielte die Blockflötengruppe zusammen mit dem Schulchor ein Lied und danach erklang der Kanon „Ding, dong, bells“, bei dem der Chor seine Qualität abermals unter Beweis stellte. Alles in allem war es für alle Beteiligten eine sehr gelungene Feier, die nach längerer Zeit einmal wieder den lange ersehnten Raum für Austausch und Gemeinschaftssinn bot.