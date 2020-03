Stiller Has spielt letztmals in Ravensburg

Die Schweizer Mundartsong-Gruppe Stiller Has ist mit ihrer neuen CD „Pfadfinder“ auf Abschiedstour. Das Quartett gastiert somit am Samstag, 7. März, 20 Uhr, zum letzten Mal in der Ravensburger Zehntscheuer.

Karten gibt es für 24 Euro im Vorverkauf unter tickets.schwäbische.de, in der Touristinfo und im Musikhaus Lange sowie an der Abendkasse, ermäßigt kosten sie 20 Euro. Es spielen Endo Anaconda (Stimme, Texte), Boris Klei (Gitarren, Mandoline, Banjo, Bass), Roman Wyss (Klavier, Orgel, Posaune) sowie neu dabei Bruno Dietrich (Schlagzeug, Bass, Handorgel, Ukulele, Klavier).