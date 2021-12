Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sie arbeiten, alle anderen haben frei. Um ihnen den Abend dennoch zu versüßen, haben die Ravensburger Muslime unter dem Motto „Stille Nacht. Gemeinsame Nacht“ ein Zeichen der Gemeinschaft und vor allem der Dankbarkeit setzen möchten. Dankbarkeit für all diejenigen, die uns mit ihrer Arbeit und ihrem unermüdlichen Einsatz durch die Pandemie geführt haben, auch wenn oder gerade, weil nicht jede Nacht unbedingt so still war.

Mit selbstgemachtem Gebäck und herzlichen Dankesworten besuchten Ravensburger Muslime am 23. und 24. Dezember stellvertretend für die Pfeiler unserer Gesellschaft die Polizeireviere Ravensburg und Weingarten, die Feuerwehr Ravensburg, die Evangelische Krankenhausseelsorge ZfP Südwürttemberg/Weissenau, Vertreter der Stadt Ravensburg, das Haus der Pflege St. Meinrad, das Obdachlosenheim Württemberger Hof und die Oberschwabenklinik Ravensburg.

Güte, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind die Tugenden, die eine Gesellschaft zusammenhalten. Im Koran heißt es „Und tut Gutes! Wahrlich, Gott liebt diejenigen die Gutes tun“ (Koran 2:195). „Wir appellieren an jeden Einzelnen - unabhängig ihrer Religion und Weltanschauung – diese Tugenden zu beherzigen, insbesondere in der schwierigen Pandemiephase“, so Hamza Erdoğan, der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde Ravensburg.

Die Aktion galt den tatkräftigen Akteuren unserer Gesellschaft, die nicht nur an Heiligabend in der Nachtschicht dafür sorgen, dass alles ruhig und sicher verläuft, sondern das ganze Jahr über unglaublich viel Fleiß und Zeit in ihre Arbeit reinstecken, und zwar mehr als den meisten bewusst ist.

Die Mitglieder bekamen durchgehend positive Rückmeldung von den jeweiligen Institutionen. Besonders die Feuerwehr Ravensburg war sehr beeindruckt von der Aktion. „Es zeigt einfach, wie sehr man geschätzt und motiviert wird, die freiwillige Arbeit weiterhin gut fortzuführen“, so Kai Willach, Feuerwehrkommandant der Ravensburger Feuerwehr.