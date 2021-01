Stiftung „Solidarität am Ort“ fördert Digitalisierung der Grundschulen

Die Ravensburger Stiftung „Solidarität am Ort“ hat vier Grundschulen mit GigaCubes ausgestattet und übernimmt die vertraglichen Kosten über einen Zeitraum von zwei Jahren. Das teilt die Stadtverwaltung Ravensburg jetzt mit. GigaCubes seien (W)LAN-Router für die Steckdose. Sie würden überall dort funktionieren, wo ein 4G-Mobilfunkempfang verfügbar ist, heißt es in der Mitteilung. „Die Grundschulen Neuwiesen, Kuppelnau, Weißenau und Oberzell sind bislang noch nicht strukturiert vernetzt und erfüllen daher momentan noch nicht die baulichen Voraussetzungen für eine festinstallierte WLAN-Ausleuchtung der Schulgebäude. Bis zur Realisierbarkeit eines festen WLANs in den Schulgebäuden, für die in den kommenden Jahren große bauliche Investitionen geplant sind, ermöglichen die GigaCubes den Grundschulen durch mobiles WLAN eine Arbeit mit mobilen Endgeräten im Unterricht“, wird sich Martina Spieler von der städtischen Schulverwaltung zitiert.