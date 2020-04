Stiftung Liebenau liefert 1000 Alltagsmasken an den Weltladen

Der Weltladen in Ravensburg verkauft seit Freitag Behelfsmasken aus dem Nähwerk der Stiftung Liebenau. In einem ersten Schritt wurden 1000 Masken an Tanja Sommer-Mangold, Leiterin vom Weltladen, geliefert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Die Zusammenarbeit mit dem Weltladen in der Ravensburger Innenstadt kam sehr spontan zustande. Die Alltagsmasken sind im Liebenauer Landleben und auf den Wochenmärkten an den Ständen des Liebenauer Landlebens zu beziehen. Privatkunden können die Mund-Nasen- Masken ab Ende April online bestellen unter www.stiftung-liebenau.de/mund-nasen-maske. Foto: Stiftung