Stiftung Bruderhaus Ravensburg unterstützt Senioren

Im Jahr 2020 wurde das Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Jodok durch die Stiftung Bruderhaus Ravensburg zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut. Mit der Fertigstellung im November 2020 war der Grundstein für die Bürogemeinschaft der Bürger-Hilfe und der Genossenschaft für Jung und Alt gesetzt. Im gemeinschaftlich genutzten Büro werden alltägliche Hilfen und Unterstützungsangebote gebündelt.Unter dem Motto „Zeit gegen Zeit“ koordiniert die „Genossenschaft für Jung und Alt Ravensburg“ einen generationsübergreifenden Dienstleistungsaustausch. Jedes Vereinsmitglied hat ein Zeitkonto, dessen Stunden bei Bedarf abgerufen werden können. Neben einer Fahrtkostenpauschale, welche die Hin- und Rückfahrt mit dem Stadtbus abdeckt, wird für jeden Einsatz die aufgebrachte Zeit gutgeschrieben. Für die gutgeschriebene Zeit kann man wiederum selbst Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Stunden auf dem Zeitkonto können außerdem verschenkt, vererbt, übertragen und im Falle eines Umzugs auch mitgenommen werden.

„Der Ursprungsgedanke bestand in der Folgebetreuung von Klinikpatienten. Schnell wurde jedoch ein weitergehender Unterstützungsbedarf in allen möglichen Bereichen des täglichen Lebens erkannt“, sagt Herbert Tobolski, der seit der Gründung im Jahr 1991 stetig in seinem Amt als Vereinsvorsitzender bestätigt wurde. Das Angebot von und für die derzeit 139 Mitglieder erstreckt sich von Besuchsdiensten, über Hilfen im Haushalt oder beim Einkaufen, bis hin zur Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen. Auch die Übernahme der Kehrwoche und Unterstützung bei der Gartenarbeit sind beliebte Tätigkeitsfelder.

Katharina Schiller, Pflegefachkraft mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin, ist das Gesicht der Bürger-Hilfe der Stiftung Bruderhaus. Individuell und für jeden Bedarf steht sie den Kundinnen und Kunden als kompetente Ansprechpartnerin bei allen Fragen des täglichen Lebens im Alter zur Seite. Bei einem Erstbesuch findet eine umfassende Beratung in der gewohnten häuslichen Umgebung statt. Die Bürger-Hilfe berät umfassend, besucht ihre Kundinnen und Kunden wöchentlich, vermittelt Hilfen im Krankheitsfall oder nach einem Klinikaufenthalt und ermöglicht so ein langes und sicheres Verweilen in den eigenen vier Wänden trotz gesundheitlicher Einschränkungen.