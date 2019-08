Stickstoffbelastung weiter unter dem Grenzwert

Der Mittelwert der Ravensburger Stickstoffdioxidmessungen im ersten Halbjahr 2019 beträgt 37 Mikrogramm pro Kubikmeter am Messpunkt in der Schussenstraße. Damit bleibt die gemessene Belastung wie der Jahresmittelwert des Vorjahres unterhalb des Grenzwertes von 40 Mikrogramm. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach habe sich am ebenfalls an der Schussenstraße gelegenen zweiten Messpunkt der Mittelwert von 40 Mikrogramm in 2018 um zwei Mikrogramm im ersten Halbjahr 2019 reduziert. 2016 war in Ravensburg mit einem Jahresmittelwert von 49 Mikrogramm noch eine Überschreitung des Grenzwertes festgestellt worden. Unter https://www.lubw.baden- wuerttemberg.de/luft/stickstoffdioxid sind die Ergebnisse der Stickstoffdioxidmessungen für das erste Halbjahr 2019 aufgeführt.