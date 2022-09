Stichtag 1. Oktober: Was sich bei der OSK alles ändert

Ungeachtet der jüngsten Turbulenzen um die Geschäftsführung hält die Oberschwabenklinik (OSK) an der Umstrukturierung fest. Zum 1. Oktober treten wichtige Änderungen in Kraft. Grundlage dafür ist der umstrittene Kreistagsbeschluss von Ende Mai. Was jetzt konkret ansteht, welche Folgen das hat und welche Gewinner und Verlierer es möglicherweise gibt.

Was ist konkret geplant?

Der 1. Oktober ist erstes wichtiges Eckdatum zur vom Kreistag beschlossenen Umstrukturierung der OSK. Die sieht im Kern die Bündelung diverser medizinischer Bereiche an den Krankenhäusern in Ravensburg und Wangen, den Abbau von Doppelstrukturen und die schrittweise Schließung des Standorts in Bad Waldsee vor. Laut aktueller OSK-Mitteilung heißt das: Im Allgäu wird in Zusammenarbeit mit der Sportklinik Ravensburg das Zentrum für Orthopädie und Endoprothetik ausgebaut. Allgemein- und viszeralchirurgische Eingriffe einschließlich der Adipositaschirurgie konzentriert die OSK auf das EK in Ravensburg. In Bad Waldsee wird die Klinik für Chirurgie geschlossen, die stationäre Innere Medizin aber noch bis Spätsommer 2023 betrieben.

Was bedeutet das für Wangen?

Aus Sicht der OSK liest sich das so: „Mit den Fachbereichen Innere Medizin, Anästhesie, Geburtshilfe und Gynäkologie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie ist die Klinik in der Notfallversorgung weiterhin der klinische Versorger im Westallgäu.“ Das bedeutet aber auch den Abschied der Allgemein- und Viszeralchirurgie einschließlich der Adipositaschirurgie aus Wangen und deren Konzentration auf das EK. Für schwergewichtige Menschen soll es aber weiterhin Sprechstunden geben. Auch das konservative Abnehmprogramm „Leicht in Form“ finde unverändert in Wangen statt.

Zudem gibt es bekanntermaßen einige Fußangeln, da der Erhalt von Geburtshilfe und Gynäkologie sowie der Unfallchirurgie an Bedingungen geknüpft ist. Dazu zählen unter anderem die Anzahl an Geburten und eine ausreichende Ausstattung an ohnehin mangelndem Personal. Werden die Voraussetzungen zwei Jahre lang hintereinander nicht erfüllt, kann der OSK-Aufsichtsrat eine oder beide Abteilungen schließen. Der Kreistag hatte den Aufsehern mit dem Beschluss im Mai dazu die Absolution erteilt.

In der jetzt veröffentlichten Pressemitteilung gibt der kommunale Klinikverbund allerdings Versprechen ab: „Das Westallgäu-Klinikum ist auch in Zukunft mit verändertem medizinischen Portfolio für die Menschen in der Region da.“ Ferner spricht er von einer Stärkung des Wangener Krankenhauses und verweist auf den parallel laufenden Ausbau des Standorts als Spezialversorger mit dem zertifizierten Zentrum für Orthopädie und Endoprothetik.

Welche Folgen gibt es in Bad Waldsee?

In Bad Waldsee wird die stationäre Innere Medizin noch bis Spätsommer 2023 betrieben, die Abteilungen Chirurgie und Orthopädie werden bereits im Oktober geschlossen. Vorerst können die Patienten dieser Abteilungen noch Sprechstunden am Krankenhaus in der Großen Kreisstadt wahrnehmen. Die Operationen finden allerdings in Wangen statt. Im November kommt es voraussichtlich zur ersten Operation in Wangen, die von einem Waldseer Operateur durchgeführt wird.

Die Hoffnung der OSK-Verantwortlichen war zudem, dass möglichst viele Mitarbeiter der Waldseer OSK-Klinik an die anderen beiden Standorte in Wangen und Ravensburg wechseln. Das Interesse daran ist allerdings überschaubar. Allein in diesem Jahr haben schon 23 Waldseer Krankenhaus-Mitarbeiter ihre Kündigung eingereicht – darunter hochrangige Ärzte. Lediglich ein Assistent wechselt zum aktuellen Zeitpunkt an das Westallgäu-Klinikum. Insgesamt scheint der Wechselwille nicht so stark ausgeprägt. „17 Beschäftigte haben sich für eine neue Aufgabe innerhalb der OSK entschieden“, erklärte OSK-Sprecher Winfried Leiprecht zuletzt. Im Vorfeld seien fast 100 Hospitationen durchgeführt und mehr als 100 Orientierungsgespräche geführt worden.

Derzeit sind OSK, Landkreis und die Stadt Bad Waldsee mit der Erarbeitung eines Konzepts für ein mögliches Primärversorgungszentrum (PVZ) beziehungsweise Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) beschäftigt. In der Einrichtung könnten Ärzte mehrerer Fachrichtungen zusammenarbeiten. Diese Form kann das Krankenhaus zwar nicht ersetzen, böte aber eine erste Anlaufstation für Patienten.

Warum war ausgerechnet das kleine Krankenhaus in Bad Waldsee berühmt für seine Endoprothetik?

Es klingt paradox: Bad Waldsee schrieb jahrelang, selbst in der bislang schlimmsten Finanzkrise der OSK Anfang der 2010er-Jahre, immer schwarze Zahlen oder zumindest eine schwarze Null. Grund war die sehr erfolgreiche Abteilung für Endoprothetik. Darunter versteht man den Einsatz künstlicher Gelenke, hauptsächlich neuer Hüften oder Kniegelenke. Diese Eingriffe werden von den gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des Fallpauschalensystems hoch vergütet, weshalb sich zahlreiche Krankenhäuser und auch private Kliniken auf diesem Gebiet versuchen, die Konkurrenz ist also groß.

Dennoch: 30 Prozent aller Hüft- und Knieendoprothesen aus den Kreisen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen, Lindau und Bodensee in Plankrankenhäusern wurden laut dem BAB-Institut zuletzt in Bad Waldsee erbracht. Geleitet hat die Abteilung jahrzehntelang der Chirurg Manfred Garbrecht, der als „Herr der Hüften“ überregional bekannt war – Patienten kamen bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2005 sogar aus Stuttgart oder Freiburg, um sich in Bad Waldsee operieren zu lassen. Den guten Ruf konnten seine Nachfolger und Chefärzte – allen voran Karl Utz – erhalten.

Warum lässt man die Abteilung nicht einfach dort?

Da der gute Ruf der Endoprothetik nicht dem Gebäude, sondern den Mitarbeitern zu verdanken ist, könnten diese nach Überlegungen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats auch von Wangen aus arbeiten. Ob die Hoffnungen erfüllt werden, ist angesichts der Kündigungswelle, besonders unter den Bad Waldseer Medizinern, fraglich. Hintergrund der Entscheidung ist, dass die Gebäude in Wangen und Bad Waldsee über 100 Jahre alt sind. Beide neu zu bauen, wäre zu kostspielig. In Wangen ist daher ein Neubau in direkter Nachbarschaft geplant, das Bauleitverfahren leitete Wangens Gemeinderat vor den Sommerferien bereits ein. Im Gespräch dabei ist eine räumliche Fusion mit den in Sichtweite befindlichen Fachkliniken von Waldburg-Zeil.

Wer profitiert am meisten?

Die Sportklinik in Ravensburg von Martin Volz. Mit ihm hat die OSK einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der frühere Konkurrent firmiert jetzt auch als Chefarzt für Orthopädie am kommunalen Klinikverbund, betreibt aber gleichzeitig weiter als Geschäftsführer die Sportklinik. Nicht kommuniziert wurde bislang, wer wie viel von den lukrativen Fallpauschalen für Endoprothetik bekommt, wie also Kosten und Erträge zwischen Sportklinik und OSK aufgeteilt werden. Und ob sich die Sportklinik finanziell an neuen OP-Sälen in Wangen beteiligt.

Wer sind die Verlierer?

Zunächst diverse Beschäftigte, die nicht von Bad Waldsee nach Wangen wechseln wollten und sich deshalb neue Arbeitsplätze suchen mussten. Darüber hinaus lässt sich die Frage aber noch nicht eindeutig beantworten, allerdings ist die neue Chefarztstruktur ziemlich verwirrend. Laut Pressemitteilung der OSK steht an der Spitze des künftigen zertifizierten Zentrums für Orthopädie und Endoprothetik unverändert Chefarzt Günther Waßmer. Auch Jörn Zwingmann, Chefarzt am Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg, werde künftig in Wangen mit seinem Team elektive Eingriffe vornehmen.

Aus Bad Waldsee werden laut OSK ebenfalls erfahrene Orthopäden hinzukommen. „Vor allem aber wird unsere neue Zusammenarbeit mit der Sportklinik Ravensburg das Wangener Zentrum stärken und ihm Bedeutung weit über den Nahraum hinaus verschaffen“, heißt es in der Pressemitteilung der OSK. Mit Martin Volz, der als Chefarzt für Orthopädie bereits in Wangen tätig sei, „operieren mehrere hochkarätige Gelenkmediziner der Sportklinik in Wangen“. Klingt so, als sei ein Kompetenzgerangel bei so vielen Top-Medizinern an einem Ort zu befürchten.

Ohne konkrete Standortangabe teilt die OSK unterdessen ferner mit, dass der bisherige Wangener Chefarzt Franz Immler als Bereichs- und Zentrumsleiter Adipositas „im OSK-Team“ bleibe. Übergewichtige Menschen werden künftig am EK Ravensburg in der von Thilo Welsch geleiteten Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie operiert.