Sternsingersegen to go - offene Kirche St. Jodok

Am 6. Januar gibt es in der Kirche St. Jodok einen „Sternsingersegen to go“. In kleinen Tüten liegen Segensaufkleber, Kohle und Weihrauch bereit zum Mitnehmen. Mit dieser Segenstüte sind alle eingeladen ihr Zuhause selbst zu segnen und den Segensspruch an der Haustüre anzubringen .„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, so lautet das Motto der Sternsingeraktion 2023.

Von 14 bis 16 Uhr sind die Sternsingergruppen in der Kirche anwesend und werden dort allen Besuchern den Segen zusprechen.