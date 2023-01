Sternsinger bringen Segen und sammeln Spenden

Mit Sternen bewaffnet ziehen die Kinder und Jugendlichen in die Ravensburger Liebfrauenkirche ein. Aus der ganzen Diözese Rottenburg-Stuttgart waren sie gekommen. Sie füllen die Bankreihen der Mittelschiffe bis auf den letzten Platz. Selten sieht man Kirchenbesucher so jung und farbenfroh. Die katholischen Jugendreferate Allgäu-Oberschwaben und Friedrichshafen haben die Eröffnungsfeier gestaltet.

Kinderschutz steht im Zentrum

Sie tragen schimmernde Gewänder, auf den Köpfen goldene Kronen, einen farbigen Turban oder ein Tuch. Das Sternsingen in Deutschland ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das diesjährige Motto des Dreikönigssingens stellt den Kinderschutz ins Zentrum: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. In ganz Deutschland sind um den Jahreswechsel etwa 300.000 Mädchen und Jungen unterwegs. Etwa 50.000 Kinder und Jugendliche gehen in Baden-Württemberg jedes Jahr in der ersten Januarwoche als Drei Könige verkleidet von Tür zu Tür. Die Sternsinger aus der Diözese besuchten vor dem Eröffnungsgottesdienst im Institut für Soziale Berufe verschiedene Workshops zum Jahresmotto. Von dort zogen sie durch die Innenstadt zur Liebfrauenkirche.

Die Jugo-Band aus Meckenbeuren begleitete die Eucharistiefeier, kraftvoll und akkurat. Als die Sakristei-Glocke erklang, verebbte die summende Unruhe, und alle erhoben sich. Der Bischof zog mit seinen Konzelebranten ein. Die Band schlug zarte poetische Töne an. Wolken von Weihrauch stiegen auf. Angesichts der vielen, königlich gekleideten Kinder in den Bankreihen staunte Bischof Fürst und lobte: „Ein wunderschönes Bild!“ Er freue sich, sagte er, dass die Sternsinger in dieser schwierigen Zeit Gottes Freude zu den Menschen brächten. Ein Sternsinger las aus dem Buch Jesaja von Licht, Hoffnung und den Schätzen der Völker. Pfarrer Steffen Giehrl las aus dem Matthäus-Evangelium, wie das mit Jesus und den Sterndeutern war.

Fürbitten für Kinder in Not

„Liebe heilige Drei Könige und Königinnen“, sprach Bischof Fürst die Sternsinger an. Gott komme als Kind in einem zugigen Stall und teile unser Leben“, erklärte er. „Ihr spielt das Ereignis von damals nach. Ihr seid Segen und bringt Segen und bittet um Spenden!“, ermunterte er sie. In den Fürbitten baten Sternsinger für Kinder in Not, in Krieg und Armut. Dieses Jahr stand neben dem Kinderschutz der Inselstaat Indonesien mit seinen 270 Millionen Einwohnern im Zentrum.

Dank der Zusammenarbeit mit dem Indonesienverein Friedrichshafen kam ein Tanz aus der Insel Java in der Liebfrauenkirche zur Aufführung. Prächtig verzierte Kleider und ausdrucksvolle Bewegungen der Arme und Finger zeigten die Inselkultur und ihre ureigene Art der Verehrung. An der großen Weihnachtskrippe segnete Bischof Fürst Kreide und Weihrauch und schloss mit der Bitte: „Mache unsere Wohnungen zu einem Ort des Miteinanders und Friedens.“ Das Segenszeichen „C+M+B“, das die Sternsinger an vielen Haustüren anbringen bedeutet „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“.