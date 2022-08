Sterben und Tod mal anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Bevor ist sterbe möchte ich...“ – mit diesem Impuls wollten Ehrenamtliche der Ambulanten Hospizgruppe Ravensburg an ihrem Marktstand am 16. Juli Passanten zu einem kurzen Augenblick des Innehaltens bewegen. Ganz persönliche, berührende Einblicke ergaben sich: „Ich möchte mein Kind aufwachsen sehen.“ Oder: Ich möchte auf einen Berg steigen, den Ausblick und die Stille genießen.“ Und: „Ich möchte bereit sein, wenn es soweit ist, und zufrieden zurückblicken.“

Über das Sterben ins Gespräch zu kommen, auch an einem ganz normalen Samstag, im Hochsommer und mitten im Einkaufstrubel – das berührt eines der ganz zentralen Anliegen der Hospizgruppen: Tod und Sterben in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Daneben gab es natürlich jede Menge Informationen über die vielfältige Arbeit der Ambulanten Hospizgruppe und als „Bonbon“ selbst gestaltete Trauerkarten.

Anlass für die „Aktion Marktstand“ war das 30-jährige Bestehen der Ambulanten Hospizgruppe, das dieses Mal mit mehreren „kleineren“ Veranstaltungen begangen werden sollte. So lange schon begleiten ausgebildete Ehrenamtliche um die beiden Koordinatorinnen Michaela Scheffold-Haid und Martina Hund Sterbende, ratsuchende Angehörige und Trauernde und informieren immer wieder rund um dieses Thema. Die Räumlichkeiten in der Eisenbahnstraße 40 bieten dafür reichlich Platz, ebenso wie für Vorträge und dergleichen.

Zwei weitere Akzente setzten die beiden Veranstaltungen in der Jodokskirche. Ein ökumenischer Gottesdienst fokussierte auf den Gedanken „Auch in einer Krise trägt die Gemeinschaft“, sie ist wie „Manna in der Wüste“ und konnte anschließend auch bei einem kühlen Getränk und Gesprächen erlebt werden.

Eine Konzertlesung mit dem Pfarrer und Musiker Stefan Schwarzer beendete die Reihe vor den Sommerferien. Stefan Schwarzer, der vor einigen Jahren seine Frau infolge einer Krebserkrankung verloren hat, berichtete musikalisch-poetisch über diese schwere Zeit der Trauer und des Verlusts und darüber, wie Musik und kreatives Schaffen ihm bei der Bewältigung geholfen haben. Dazu begleitete er sich selbst auf Gitarre oder Hackbrett. Einfühlsame, stimmungsvolle Einblicke in das Schaffen eines kreativen und vielfältigen Musikers.

Insgesamt drei gelungene Aktionen, mit denen die Hospizgruppe deutlich machte, dass sie mitten im Leben steht.