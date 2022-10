Krankenhäuser vor dem Kollaps: Oberschwabenklinik droht Vervierfachung der Energiekosten

Die hohen Energiekosten bedrohen nicht nur kleine Handwerksbetriebe in ihrer Existenz und ängstigen Privatverbraucher, auch Krankenhäuser schlagen Alarm.

Nach vorsichtigen Schätzungen vervierfachen sich deren Kosten für Strom und Gas im kommenden Jahr. Erschwerend kommt hinzu: Die aktuellen Verträge laufen meist zum Jahresende aus, und es ist schwierig, überhaupt einen neuen Versorger zu finden, der sie zu einem Festpreis beliefert.

Energiekosten steigen von drei auf zwölf Millionen Euro

Genau vor diesem Problem steht aktuell die Oberschwabenklinik (OSK). „In diesem Jahr zahlen wir drei Millionen Euro für Strom und Gas, aber die relativ günstigen Verträge laufen zum Jahresende aus. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, zahlen wir im kommenden Jahr den vierfachen Preis: Zwölf Millionen Euro“, sagt OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Beheizt werden muss nicht nur das energetisch moderne Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg, sondern auch die über 100 Jahre alten, schlecht gedämmten Gemäuer in Wangen und Bad Waldsee.

Aktuell steht laut Leiprecht noch nicht einmal fest, ob der kommunale Klinikverbund überhaupt einen neuen Gasversorger findet, der bereit ist, die Krankenhäuser zu einem Fixpreis zu beliefern. Die meisten Energieunternehmen tendieren derzeit nämlich dazu, sich keine neuen Großkunden ans Bein zu binden und selbst bestehende Verträge nach dem Ablauf nicht zu verlängern.

Auf die verpflichtenden europaweiten Ausschreibungen gehen aktuell gar keine Angebote mehr ein. Dann bleiben noch zwei Möglichkeiten: Die Grundversorger – im Fall der OSK die TWS in Ravensburg und die Thüga in Bad Waldsee beziehungsweise Wangen – könnten die OSK in ihre Ersatzversorgung aufnehmen, die allerdings deutlich teurer als die Grundversorgung ist. Oder die OSK muss sich die Energie an den Spotmärkten besorgen. Dann zu tagesaktuellen Preisen, was einem Roulettespiel gleichkommt: Die Preise sinken zwar momentan, können aber auch wieder sprunghaft ansteigen und sich dann mehr als vervierfachen.

Weniger heizen geht schlecht

Neun Millionen Euro bedeuten für die OSK eine astronomische Summe. Zum Vergleich: Im letzten vorpandemischen Jahr 2019 lag der gesamte Jahresverlust nur bei 4,6 Millionen Euro. Mittelfristig ging die Unternehmensberatung BAB noch im Mai von einem jährlichen Verlust von 9,6 Millionen Euro aus, wenn die Strukturreform umgesetzt wird. Der erwartete Fehlbetrag für das kommende Jahr 2023 würde sich also locker verdoppeln. „Wir können ja nicht einfach weniger heizen“, meint Leiprecht im Hinblick auf die kranken Patienten, die keinesfalls frieren dürfen.

Infolge von steigenden Energiekosten können Krankenhausbetreiber nicht einfach eigenmächtig ihre Preise erhöhen. Sie dürfen nur abrechnen, was sie zuvor mit den gesetzlichen Krankenkassen oder Rentenversicherungen ausgehandelt haben. Daher warnt Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), vor zahlreichen bevorstehenden Insolvenzen. Um eine solche zu verhindern, würde im Fall OSK der Landkreis in die Bresche springen – was wieder eine Kettenreaktion von höherer Kreisumlage bis hin zu höheren Steuern und Abgaben für die Bürger oder höheren Schulden bedeuten würde.

Kein Sicherheitsnetz für Privatkliniken

Noch düsterer sieht die Lage bei Privatkliniken aus, die ihr Finanzloch von keiner Kommune stopfen lassen können. Zum Beispiel die Waldburg-Zeil-Kliniken (WZK) mit Sitz in Isny. Sie betreiben zwölf Reha-Kliniken und leiden ebenfalls unter der Inflation.

Ellio Schneider, WZK-Geschäftsführer und gleichzeitig Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes deutscher Privatkliniken (BDPK), fürchtet, dass viele Reha- und Vorsorge-Kliniken durch die bevorstehende Explosion der Energiekosten um bis zu 400 Prozent in eine existenzielle Krise geraten werden.

Da die Vergütungssätze, die sie von den Krankenkassen oder der Rentenversicherung für die Behandlung bekommen, langfristig fixiert sind, blieben die Einrichtungen auf diesen Kostensteigerungen sitzen. Um Insolvenzen abzuwenden, würde nur eine Rückstellung von Investitionen helfen. „Aber so wird die Substanz nach und nach aufgebraucht“, sagt Schneider. Gewinne für die Gesellschafter oder auch nur eine schwarze Null ließen sich auf absehbare Zeit nicht erwirtschaften.

Gaspreisbremse kommt zu spät

Denn die von der Expertenkommission vorgestellte Gaspreisbremse mit einer Deckelung von 80 Prozent der Kosten des Vorjahres auf 12 Cent pro Kilowattstunde ab März oder April 2023 werde die exorbitanten Preissteigerungen nicht genug abfedern können. Ebensowenig eine einmalige Abschlagsübernahme im Dezember 2022. Momentan zahlen laut Schneider viele Krankenhausbetreiber nur 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde Gas.

Wir verstehen nicht, dass Kliniken nicht zu den energieintensiven Unternehmen gezählt werden, klagt Schneider.

Diese kommen – falls die vorgeschlagene Gaspreisbremse eins zu eins umgesetzt wird – bereits ab Januar 2023 einen Vorzugspreis von 7 Cent pro Kilowattstunde, gedeckelt für 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Das wäre immer noch eine beträchtliche Kostensteigerung, aber nicht mehr ganz so extrem. Zudem käme die Entlastung schon zwei bis drei Monate früher. Und nicht erst zum Ende der Heizperiode.

Die Krankenhäuser leiden aber nicht nur unter den gestiegenen Energiekosten, sondern der Inflation als solcher. Denn auch für Medizinprodukte und Medikamente, Lebensmittel und Dienstleistungen jenseits der Energiekosten sind die Preise extrem gestiegen. Im laufenden Jahr fallen bundesweit schon drei Milliarden Euro und im nächsten Jahr über fünf Milliarden Euro an nicht refinanzierten Sachkostensteigerungen an. „Unsere Finanzierungslücke bei Sachkosten und Energie summiert sich auf rund 15 Milliarden Euro in 2022 und 2023“, so DKG-Chef Gerald Gaß.

Wunsch: Doppelwumms für Krankenhäuser

Ellio Schneider meint, das Beste wäre, diese 15 Milliarden aus dem 200-Milliarden-„Doppelwumms-Budget“ des Bundes zu nehmen. Dann könnten alle wieder bei Null anfangen. „Es wäre für Einrichtungen, die absolut systemrelevant sind, da sind sich ja zum Glück alle einig“, meint der Klinikchef. Ansonsten würden die schwächsten Gesundheitsunternehmen zuerst pleitegehen, ohne Rücksicht darauf, ob eine Region noch versorgt wäre oder nicht. Diese Art von „kalter Marktbereinigung“ könne unmöglich von der Regierung gewollt sein.

Eine ergänzende Lösung wären vorzeitige Preisanpassungen. Politik, Krankenkassen und Rentenversicherung müssten „ihre Verantwortung wahrnehmen und eine sofort wirksame Anpassung der Preise möglich machen“. Ansonsten werde sich das Kliniksterben beschleunigen. Und wenn Reha-Kliniken sterben, trifft das auch die Akutkrankenhäuser. Diese sind darauf angewiesen, Patienten zeitnah in die Anschlussrehabilitation entlassen zu können.