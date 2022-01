Steigende Behandlungszahlen wegen Drogenmissbrauch im Landkreis Ravensburg

Laut einer aktuellen AOK-Auswertung waren im Jahr 2020 36 406 Versicherte in Baden-Württemberg wegen Drogenabhängigkeit in Behandlung. Im Landkreis Ravensburg wurden 787 Fälle registriert; 2016 zählte die Gesundheitskasse noch 724 Behandlungen in dieser Region.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren gesehen, stieg die Zahl der Versicherten, die aufgrund Drogenmissbrauchs behandelt wurden, in der Region Bodensee-Oberschwaben jährlich um durchschnittlich 0,2 Prozent. Hierbei ist laut Pressemitteilung der AOK Bodensee-Oberschwaben hervorzuheben, dass die Fallzahlen bei Frauen um 1,4 Prozent abnahmen, während bei Männern eine Zunahme um 0,8 Prozent zu verzeichnen ist. Im Landkreis Ravensburg ist eine jährliche Abnahme um 1,1 Prozent zu beobachten.

„Suchtmittel sind psychoaktive Substanzen, die das zentrale Nervensystem und damit auch Denken und Gefühle beeinflussen. Sie können positive Empfindungen auslösen und es entwickelt sich ein starkes Verlangen nach der Droge“, sagt Markus Packmohr, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben. Wie aus den Zahlen der AOK hervorgeht, steigt die Behandlungsprävalenz ab 15 Jahren an. Versicherte zwischen 30 und 40 Jahren sind am häufigsten wegen Drogenmissbrauchs in Behandlung, mit zunehmendem Alter sinkt die Zahl wieder. Generell seien laut AOK Männer etwa doppelt so häufig betroffen wie Frauen, was sich im Rentenalter allerdings umkehre. Markus Packmohr ergänzt: „Ob und wie sich eine Drogensucht entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: genetische Veranlagung, soziales Umfeld, riskante Persönlichkeitsmerkmale, belastende Situationen oder Traumata.“

Missbrauch oder schädlicher Gebrauch von Drogen stelle nicht erst bei größeren Mengen eine ernstzunehmende Gesundheitsgefährdung dar. Schon kleine Mengen könnten ausreichend für Negativfolgen wie depressive Verstimmungen oder Angst- und Panikattacken sein. Bei anhaltendem Genuss der Drogen nehme die Gefahr hierfür noch zu. „Die Grenzen zwischen gefährlichem Konsum und Abhängigkeit sind fließend. Es lässt sich nicht vorhersagen, welche negativen Folgen der Drogensucht bei den Betroffenen genau auftreten und zu welchem Zeitpunkt die Auswirkungen des Drogenmissbrauchs das erste Mal spürbar werden“, hebt der AOK-Geschäftsführer hervor.

Drogensucht ohne Inanspruchnahme einer Therapie bekämpfen zu wollen, sei oftmals zum Scheitern verurteilt. Insofern sei für Betroffene die Suche nach professioneller Hilfe wichtig. Hierbei könne der Soziale Dienst der AOK Bodensee-Oberschwaben Betroffene unterstützen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.aok.de/pk/bw/inhalt/sozialer-dienst