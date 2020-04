Um fünf vor zwölf hat sich am Freitag weltweit ein freier Zusammenschluss von Erwachsenen als „Parents For Future“ (Eltern für die Zukunft) versammelt. Die Kundgebung fand auch in Ravensburg am Holzmarkt statt – allerdings lediglich im kleinen Rahmen. Denn der Streik fand aufgrund der Corona-Beschränkungen hauptsächlich im Internet statt. Die Teilnehmer konnten, unter Wahrung des Mindestabstands, Klimaforderungen auf kreativen Plakaten vorbeibringen, um diese auszulegen. Man konnte auch die Notwendigkeit zur Umsetzung der Klimaziele oder auch die Artenschutzdebatte mithilfe eines bunten Steines plakativ zur Schau stellen.