Stefan Pappelau (44), bisher Pfarrer in der Seelsorgeeinheit westliches Schussental (Mochenwangen, Wolpertswende, Blitzenreute, Fronhofen und Berg) im Landkreis Ravensburg, wird im Herbst 2018 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Göppingen St. Maria und Christkönig.

Wie das katholische Dekanat Allgäu-Oberschwaben mitteilt, ist er seit 2004 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Westliches Schussental. Geboren wurde er in Biberach, wo er auch aufgewachsen ist. Die Priesterweihe erhielt er laut Mitteilung nach dem Theologiestudium, das er in Tübingen und Wien absolvierte, im Jahr 2000 in Neresheim. Die darauf folgende Vikarszeit verbrachte er in Friedrichshafen und Horb.