Stefan Jäckle wechselt nach Hochdorf

Der stellvertretende Geschäftsführer der kommunalen Stiftungen Bruderhaus und Heilig-Geist-Spital Ravensburg, Stefan Jäckle, wechselt als Bürgermeister zur Gemeinde Hochdorf im Landkreis Biberach. Dort wird der 37-Jährige neuer Bürgermeister.

Der Diplom-Verwaltungswirt holte beim ersten Wahlgang am 8. November 84,46 Prozent der Stimmen bei zwei weiteren Mitbewerbern. Er wird sein neues Amt zum 1. Januar antreten. Jäckle arbeitet laut Pressemitteilung seit rund zwölf Jahren bei der Stadt Ravensburg. Vor sieben Jahren wurde er zum stellvertretenden Geschäftsführer von den Stiftungen Bruderhaus und Heilig-Geist-Spital gewählt. Er war vorwiegend für die Projektarbeit sowie die Bereiche Bau und Immobilien zuständig. So konnte er Anfang Dezember sein letztes Wohnbauprojekt der Stiftung Bruderhaus „Haus Jodok“ als „Abschiedsgeschenk“ in Ravensburg eröffnen. Der Abschied falle ihm nicht leicht. „Ich blicke auf zwölf tolle Jahre in Ravensburg zurück. Diese Zeit hat viele positive Spuren hinterlassen.“