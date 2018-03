Steelers und Trainer Gaudet trennen sich

An dieser Meldung ist nicht nur der Zeitpunkt überraschend: Wenige Tage vor Beginn der Play-off-Viertelfinals haben die Bietigheim Steelers am Mittwoch die Trennung von Coach Kevin Gaudet zum Saisonende bekanntgegeben. Der DEL2-Verein müsse in den kommenden zwei Jahren „mindestens 300 000 Euro pro Saison“ einsparen. Als Gründe dafür werden Lizenzierungsauflagen und die gescheiterte Auf- und Abstiegsregelung angegeben. Eine „wirtschaftliche Schieflage“ gebe es nicht, stellten die Steelers klar.

Die Trennung sei nach Gesprächen zwischen der Geschäftsführung, der sportlichen Leitung und dem Cheftrainer vereinbart worden, hieß es in der Mitteilung weiter: „Im Profisport bleibt leider wenig Raum für Gefühle – die wirtschaftlichen Themen holen einen immer wieder ein.“ In keiner Trainerära seien die Steelers erfolgreicher gewesen als in den sechs Jahren mit Gaudet. Zweimal wurde die Mannschaft in dieser Zeit Meister, zweimal Vizemeister. Aktuell haben die Steelers die DEL2-Hauptrunde auf Platz zwei abgeschlossen. Gegner im Play-off-Viertelfinale wird ab kommenden Dienstag der Sieger aus der Pre-Play-off-Serie zwischen den Ravensburg Towerstars und den Eispiraten Crimmitschau sein.

Ebenfalls am Mittwoch bestätigte die DEL 2 in einer mündlichen Verhandlung die Neuansetzung der wenige Tage zuvor abgesagten Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Bietigheim Steelers vom 23. Februar. Das Nachholspiel endete 7:1 für die Eispiraten.