Stau nach Unfall in der Schussenstraße

Wegen ausgelaufenem Dieselkraftstoff nach der Kollision eines Autos mit einem Arbeitsanhänger ist es am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Ravensburger Schussenstraße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, verlor der Fahrer eines Kleinlastwagens, der mit dem Arbeitsanhänger in Richtung Wangen unterwegs war, kurz vor der Abzweigung in die Gartenstraße das angehängte Fahrzeug, weil bei diesem die Deichsel brach. Der Anhänger geriet nach links auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Daimler. Bei der Kollision wurde ein auf dem Anhänger montiertes Dieselaggregat, das an eine Reinigungsanlage angeschlossen war, stark beschädigt.

Der enthaltene Dieselkraftstoff und das Wasser der Anlage verteilten sich auf der Fahrbahn und wurden von mehreren nachfolgenden Fahrzeugen in der Schussenstraße verteilt, sodass nach der Unfallaufnahme umfangreiche Säuberungsarbeiten der Fahrbahn nötig waren. Der Schaden, der durch den Unfall entstand, wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Wegen der Reinigungsarbeiten kam es bis etwa 16 Uhr zu Beeinträchtigungen im Einmündungsbereich.