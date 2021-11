Startschuss für den Weihnachtstrucker der Johanniter - Sammelzeitraum vom 20. November bis 10. Dezember

Am 20. November fällt der Startschuss für die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion 2021. Die Hilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug zu spenden.

Die Päckchen sind für notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung, deren Lebenssituation durch die Coronavirus-Pandemie oft noch schwieriger geworden ist, schreibt die Hilfsorganisation in einer Pressemitteilung.

Fast alle Johanniter-Landesverbände unterstützen die Organisation der Weihnachtstrucker-Aktion dieses Jahr wieder. Von Norden bis Süden sammeln insbesondere Kinder aus Kindereinrichtungen und Schulen Pakete, um hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen. Auch zahlreiche Unternehmen und Organisationen beteiligen sich an der Aktion. „Es ist einfach großartig, wieviel Unterstützung wir von den Menschen bekommen“, sagt Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter in Oberschwaben/Bodensee. Viele würden seit mehreren Jahren Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker spenden: „Das gehört bei ihnen einfach zur Vorweihnachtszeit wie das Plätzchenbacken.“

Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de „virtuelle Päckchen“ zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren.

Bis zum 10. Dezember 2021 können die gepackten Päckchen an allen Johanniter-Dienststellen und weiteren Sammelstellen abgegeben werden. Es ist wichtig, sich an die Packliste zu halten, damit keine Probleme am Zoll entstehen. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Die Artikel sollten in einen stabilen Karton gepackt werden.