Startschuss für Bund-Projekt „WeRa Lastenrad“ fällt

Der Bund Ravensburg-Weingarten startet mit „WeRa-Lastenrad“ ein neues Projekt und will ab Juni in Ravensburg und Weingarten Lastenräder zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung stellen. Unter dem Motto: „Ausleihen, einladen, losfahren“ kann man Räder über die Homepage www.wera-lastenrad.de buchen und an ihrem jeweiligen Standort abholen, wie der Bund in einer Pressemitteilung schreibt.

Den Start hat am Montag, 7. Juni, das Café-Bezner der Bruderhausdiakonie in Ravensburgs Oststadt gemacht. Das Café kümmert sich um den Verleih des ersten Rades. Mindestens bis zum Ende des Jahres werde es von dort aus verliehen. Das Café selbst ist noch nicht für externe Besucher geöffnet, der Verleih findet dennoch statt.

Das Lastenrad besitzt laut Pressemitteilung einen E-Antrieb und kann bis zu 150 Kilogramm Zulast aufnehmen. „Mit dem Lastenradverleih wollen wir die Verkehrswende im Schussental voranbringen“, so Bund-Regionalgeschäftsführer Ulfried Miller. Die Firma Reisch Projektentwicklung unterstützt das Projekt und hat für den Aufbau des Verleihs ein Lastenrad gesponsert.

Ein zweites Lastenrad wird von der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg finanziert. Auch die Strommarke „Bund Regionalstrom“ und die Stadt Ravensburg sowie die L-Bank des Landes Baden-Württemberg unterstützen das Lastenradprojekt finanziell. Das Ravensburger Fahrradgeschäft „Die Fahrradprofis“, hat dem Lastenrad-Pool ein weiteres Lastenrad kostenfrei für ein Jahr zur Verfügung gestellt, Unterstützung kommt auch vom Radhändler „Bici“ aus Weingarten.

Studierende aus dem Studiengang Mediendesign der Ravensburg-Weingarten-University (RWU) programmierten Webseite und Buchungsplattform für WeRa unter Anleitung von Professor Klemens Ehret.