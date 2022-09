Startschuss für 25 Azubis beim Landratsamt Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. September 2022 haben 25 junge Frauen und Männer den Sprung ins Berufsleben bei der Landkreisverwaltung gewagt. Erster Landesbeamter Andreas Honikel-Günther und die Ausbildungsleitung hießen die neuen Auszubildenden und Studierenden herzlich willkommen. Mit 14 verschiedenen Ausbildungsberufen bietet der Landkreis ein ausgesprochen breites Spektrum an Möglichkeiten für die jungen Menschen.

Der Landkreis Ravensburg überarbeitet jährlich das Ausbildungsangebot und erweitert dieses regelmäßig. So startet in diesem Jahr zum ersten Mal ein Student sein Studium „Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement“ im Hauptamt. Folgende weitere Berufe sind zu diesem Ausbildungsstart vertreten: drei Vermessungstechniker/innen, ein Fachinformatiker für Systemintegration, drei Straßenwärter, ein Bachelor of Engineering – Fachrichtung: Öffentliches Bauen, zwei Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, zwei Bachelor of Arts – Public Management, ein Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, drei Verwaltungswirtinnen und neun Verwaltungsfachangestellte.

Aktuell läuft bereits die Ausschreibung für den Ausbildungsbeginn im Herbst 2023. Bewerbungsende ist hier der 25. September. Ausführliche Informationen über eine Ausbildung beim Landkreis sind unter www.rv.de/ausbildung zu finden.

Weitere Auskünfte erteilen gerne die Ausbildungsleiterinnen Tanja Großmann, Telefon 0751/85-1223 und Ramona Diez, Telefon 0751/85-1240. Außerdem ist der Landkreis auch auf der Bildungsmesse im Januar 2023 in Ravensburg sowie auf verschiedenen Messen an Schulen vertreten; Kennenlern-Praktika werden ebenfalls angeboten.