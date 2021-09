Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zehn neue Auszubildende konnte die AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben – zum 1. September 2021 begrüßen. Für neun künftige Sozialversicherungsfachangestellte und eine Studentin zum Bachelor „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“ beginnt jetzt bei der Gesundheitskasse der Start ins Berufsleben. Los ging es mit einer Einführungswoche, in der Ausbildungsleiterin Adriana Morar das Unternehmen AOK vorstellte und Informationen zur Ausbildung vermittelte.

Als Teil einer starken Gemeinschaft mit Menschen für Menschen arbeiten – dafür steht eine Ausbildung bei der AOK Bodensee-Oberschwaben. Mit dem Ausbildungskonzept der AOK lernen die Auszubildenden, wirtschaftlich zu handeln und gleichzeitig den Kunden Qualität und Wissen zu bieten. „Gute und qualifizierte Mitarbeiter sind das A und O für eine individuelle und kompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden, ganz nach unserer Unternehmensphilosophie GESUNDNAH“, so Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben. „Deshalb bilden wir AOK-Mitarbeiter fast ausschließlich selbst aus.“

Die Ausbildung bei der AOK dauert je nach Fachrichtung zwei bis vier Jahre. In dieser Zeit haben die neuen Auszubildenden in vielfältigen Stationen Gelegenheit, Erfahrungen im Unternehmen zu sammeln. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung sehen die Absolventen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und reichlich Chancen für Weiterentwicklung und Fortbildung entgegen. „Gesundheit hat Zukunft“, betont AOK-Geschäftsführer Roland Beierl und fügt hinzu: „In der Regel übernehmen wir alle jungen Mitarbeiter nach Ausbildungsende unbefristet. Bei uns ist der Start ins Berufsleben immer eine Entscheidung mit Weitblick.“ Neben den praktischen Einheiten in den AOK-KundenCentern finden die theoretischen Phasen im eigenen Bildungszentrum der AOK Baden-Württemberg statt, wo die Auszubildenden mit breitem Fachwissen ausgestattet werden. Wichtige Anforderungen für eine Ausbildung sind neben der mittleren Reife, der Fachhochschulreife oder dem Abitur auch Kundenorientierung und Verantwortungsbereitschaft.

Für den Ausbildungsbeginn 1. September 2022 werden wieder Auszubildende gesucht. Weitere Informationen gibt es bei AOK-Ausbildungsleiterin Adriana Morar unter Telefon 0751 371-246 oder online unter www.aok.de/bw/karriere.