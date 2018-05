Start in eine neue Lebenswelt vor 60 Jahren

Vor 60 Jahren – am 3. Mai 1958 – startete in Ravensburg eine Gruppe von 30 Jungen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren ihre Ausbildung als Fernmeldelehrlinge. Jetzt haben sich die ehemaligen Lehrlinge wieder in Ravensburg getroffen, um ihre Ausbildungszeit Revue passieren zu lassen.

Wie einem Bericht der ehemaligen Lehrlinge zu entnehmen ist, wurde die Ausbildung in Ravensburg möglich, weil die Oberpostdirektion Tübingen in der Parkstraße die ehemalige Kartonagenfabrik Zach ankaufte und darin bis zum Jahre 1958 eine neue Lehrwerkstatt für die Fermeldeamtsbereiche Ravensburg, Rottweil und Reutlingen installierte. Das ehemalige Kolpinghaus in der Kapuzinerstraße diente als Wohnheim. Als Ausbilder fungierten Männer, die ihre Ausbildung noch bei der grauen Post in Stuttgart gemacht hatten und ihre Erfahrung, ihr Wissen und Können praxisnah an diese Lehrlinge weitergaben, heißt es weiter in dem Text.

Neben der Ausbildung in den Werkstatt- und Unterrichtsräumen wurde die praktische Anwendung der Kabelverlegung, der Installation von Hausanschlüssen und der Nebenstellentechnik durch Einsätze im Umkreis von 40 Kilometer um Ravensburg geübt und vertieft. Der Berufsschulunterricht fand die ersten Jahre im damaligen Berufsschulgebäude unterhalb des Mehlsacks und auf der Veitsburg statt, und als der Landkreis Ravensburg die neue Berufsschule in der Gartenstraße in Betrieb nahm, verlegte auch die Fernmelderklasse ihren Standort dorthin.

Bei dem Treffen der damaligen Lehrlinge in Ravensburg waren auch die noch lebenden Ausbilder aus der damaligen Zeit dabei, sodass sich ein reger Gedankenaustausch ergab – vor allem, weil sich in den vergangenen Jahren beinahe alles verändert hatte: nicht nur, dass die „gute alte Post“ privatisiert und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, auch die Lehrwerkstatt in der Parkstraße, das Wohnheim im Kolpinghaus ist nicht mehr, auch die Oberpostdirektion Tübingen und die Fernmeldeämter Ravensburg, Rottweil und Reutlingen gibt es nicht mehr.

Verschiedenste Berufswege

Dennoch blickten die „Veteranen“ auf diese bewegte Zeit sehr dankbar zurück, heißt es weiter in dem Bericht, denn aufbauend auf dieser hervorragenden Ausbildung konnten sie die verschiedensten Berufswege einschlagen. Die Mehrzahl blieb bei den Fernmeldeämtern als sogenannte „Telefoner“, andere wiederum bewarben sich bei privaten, auch weltweit agierenden Fernmeldefirmen oder wurden eigene Unternehmer, einige gingen in die Verwaltung oder in völlig anders gelagerte Betriebsfelder. Viele Anekdoten drehten sich auch um den damaligen Lehrlingslohn von 60 D-Mark im Monat, von denen noch 40 D-Mark für Kost und Wohnung abgezogen wurden, und den sich daraus ergebenden begrenzten Bewegungsspielraum. Das magere Einkommen schweißte aber auch zusammen – und das war, so der Text abschließend, selbst 60 Jahre später noch spürbar.