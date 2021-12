Start des Ausbildungszentrums Schussental – Fachpraxis in technischen Berufen hat eine neue Heimat

Sie werden händeringend gesucht: Mechatroniker, Anlagenmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik. Junge Männer und Frauen, die sich für diese oder ähnliche Berufe entscheiden, haben eine spannende berufliche Zukunft vor sich. Dass die fachpraktische Ausbildung von Anfang an gelingt, dafür sorgen die TWS Netz GmbH und die Firma Franz Lohr: Die beiden örtlichen Unternehmen haben laut einer Mitteilung der TWS gemeinsam die AZS Ausbildungszentrum Schussental GmbH gegründet, die nun in der Schwanenstraße 48 ihre Arbeit aufgenommen hat.

„In den vergangenen Monaten haben wir mit Hochdruck an der gemeinsamen Ausbildungswerkstatt gearbeitet. Jetzt wird dort gemeinsam gelernt, geschraubt, gelötet und gelacht“, berichtet Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz GmbH. Gut 20 junge Menschen sind dort bereits mit fachpraktischem Arbeiten unter der Anleitung von erfahrenen Meistern beschäftigt. Insgesamt lernen Auszubildende von derzeit sieben Unternehmen aus der Region hier für die fachliche Praxis. Darüber freut sich Nico Brombeis, Geschäftsführer der Firma Lohr, besonders: „Mit dem AZS machen wir auch ganz bewusst anderen Firmen ein Angebot. Unser Ziel ist es die Ausbildungsqualität in den technischen Berufen stets auf hohem Niveau zu halten – die Dynamik dort ist immens hoch.“

Ob gleich im ersten Ausbildungsjahr oder im vierten quasi zum Üben für die Abschlussprüfung – im AZS finden die jungen Leute aktuell Anleitung und Rat von drei erfahrenen Meistern. Sitz des neuen Zentrums sind Räumlichkeiten bei der Firma Lohr. Ein Gebäude in der Schwanenstraße auf dem ehemaligen Gamo-Gelände wurde umgenutzt, die Einrichtung der Lehrwerkstatt stellt die TWS. Besonders freut die Initiatoren, dass auch zwei Partnerunternehmen ihre Studierenden an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zum fachpraktischen Lernen ins AZS schicken. So wächst bei den angehenden Ingenieuren von Anfang an das Verständnis, was auf der Baustelle und im Betrieb auch handwerklich gefordert ist. „Das bringt später gerade bei komplexen Projekten Vorteile für die Organisation von Schnittstellen“, ist sich Nico Brombeis sicher.

Während im Erdgeschoss bereits reger Betrieb herrscht, biegen die Umbauarbeiten im Obergeschoss nun auf die Zielgerade ein. Dann stehen auch die kompletten geplanten Kapazitäten zur Verfügung, das AZS ist für insgesamt 800 bis 900 Ausbildungswochen pro Jahr ausgelegt. Dieser Wert ist die Summe der Präsenzzeiten über alle Auszubildenden hinweg.