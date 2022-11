Start an der Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Präsenz konnten die Studierenden an der Fachschule für Landwirtschaft in Ravensburg durch den Fachschulbeauftragten Herrn Müller begrüßt werden. Insgesamt 18 Studierende beginnen im ersten Halbjahr den Schulwinter 2022/23.

11 der 18 Studierenden stammen aus dem Landkreis Ravensburg. Je drei Studierende kommen aus dem Landkreis Sigmaringen und dem Bodenseekreis sowie ein Studierender aus dem Landkreis Konstanz. Unter den Studierenden befinden sich sieben Frauen. Die neue Schulklasse weist insgesamt zehn Quereinsteiger auf. Die Betriebsgrößen liegen zwischen 19,5 und 117 Hektar. Zwischen 26 und 160 Milchkühe werden auf den Betrieben gehalten. Auf einem Betrieb sind 460 Mastschweine und 10 400 Legehennen anzutreffen. Ein weiterer Betrieb hat neben dem Milchvieh auch zehn Zuchtstuten. Drei Betriebe der Studierenden im Unterkurs werden im biologischen Verfahren bewirtschaftet. Zusätzlich betreibt ein Betrieb eine Biogasanlage.

Der neue Schulwinter hat auch für den Mittelkurs begonnen. Derzeit sind 17 Studierende im Mittelkurs. Im dritten Schulhalbjahr wurden interessante Betriebe besichtigt und Arbeitsprojekte zu unterschiedlichen Themen verfasst. Im Fach Tierische Erzeugung wurde als Arbeitsprojekt die Grundfutteraufnahme ermittelt und daraus die Grundfutterleistung und Kraftfuttereffizienz berechnet. Der Einsatz der Belüftungswalze auf Grünland wurde unter anderem als Arbeitsprojekt aus dem Bereich Pflanzenproduktion untersucht. Ein weiteres Thema war die Beobachtung der Unkrautpopulation bei verschiedenen mechanischen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen in der Ackerbohne.

Das fünfte Halbjahr ist bereits Mitte Oktober in seinen letzten Schulwinter gestartet. Sie beschäftigen sich derzeit intensiv mit der zu erstellenden Facharbeit, die Anfang Februar 2022 abzugeben ist. Alle 18 Studierenden haben sich für die Meisterprüfung angemeldet. Das Lehrerteam freut sich auf den kommenden Schulwinter und wünscht den Studierenden interessante Unterrichtsstunden, tolle Gespräche und Diskussionen sowie ein gutes Miteinander.