Starkregen flutet die Oberschwabenhalle - mit VIDEO

Ein starkes Gewitter direkt über Ravensburg hat am Donnerstagabend für einen massiven Wassereinbruch in der Oberschwabenhalle gesorgt. Dort war gerade die Karrieremesse zu Ende gegangen.

Wie Timo Hartmann, Sprecher der Stadt Ravensburg bestätigte, lief das Wasser in den Keller und in die Flächen im Flur der Halle. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben: Es stehe kein Wasser mehr in den Räumen, die feuchten Decken und Wände wurden am Freitag mit Geräten getrocknet.

Wasser aus allen Richtungen: Die Oberschwabenhalle am Donnerstag. (Foto: Moriz Bühler)

Wasser aus allen Richtungen: Die Oberschwabenhalle am Donnerstag. (Foto: Moriz Bühler)

Folgen für anstehende Veranstaltungen gebe es nicht. Damit können auch „Hannes und der Bürgermeister“ am Montag und Dienstag wie geplant auftreten. Die Ursache für den Wassereinbruch sei noch nicht klar, so Hartmann.