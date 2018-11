Starker Auftritt der Ravensburger Schwimmer

Zwölf Schwimmer des 1. SC Ravensburg hatten sich für die württembergischen Kurzbahnmeisterschaften in Neckarsulm qualifiziert. Vier Ravensburger mussten allerdings krankheitsbedingt zu Hause bleiben, sodass der 1. SCR nur mit einer kleinen Mannschaft nach Neckarsulm gereist ist.

Fabian Schneider (1998) wurde württembergischer Kurzbahnmeister über 50 Meter Freistil in 22,93 Sekunden. Vier Wochen vor den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin kam er auf den Sprintstrecken aus dem Training heraus schon nah an seine Bestzeiten heran. Über 50 Meter Schmetterling schlug er nach 24,84 Sekunden als Zweitschnellster an. Über die 100-Meter-Strecken unterbot Schneider sogar seine Bestzeiten. Er wurde im offenen Finale über 100 Meter Freistil Zweiter in 51,08 Sekunden und über 100 Meter Schmetterling in 57,23 Sekunden Dritter.

Luca Vogt (2001) gewann in der offenen Wertung über 200 Meter Schmetterling Silber, in seiner Jahrgangsklasse holte er sich in 2:09,27 Minuten den Titel. Vogt war in den Jahrgangswertungen der erfolgreichste Ravensburger, er gewann mit persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Rücken (27,71 Sekunden) und über 200 Meter Rücken (2:12,25 Minuten). Silber holte Vogt über 100 Meter Rücken und 400 Meter Freistil, Bronze über 100 Meter Schmetterling.

Gold über 100 Meter Schmetterling holte David Wieland in 57,74 Sekunden. Im offenen Finale über diese Strecke waren drei Ravensburger vertreten, Wieland belegte Platz fünf, Silber holte er noch mit Bestzeiten über 100 Meter Lagen, 200 Meter Freistil, Bronze in 24,76 Sekunden. David Michel (2006) siegte über 50 Meter Brust in 36,45 Sekunden, Zweiter wurde er über 50 Meter Freistil in 28,56 Sekunden, Bronze gewann er über 50 Meter Rücken. Rick Zepik (2002) gewann Silber über 200 Meter Brust in 2:35,68 Minuten, Vierter wurde er mit Bestzeiten über 50 und 100 Meter Brust. Auch Marlene Weber (2008) und Janina Neuroth (2008) lieferten Bestzeiten ab.

Zum Ende des Wettkampfes zeigten die jungen Ravensburger Schwimmer in der 4x50-Meter-Freistilstaffel eine starke Mannschaftsleistung. Fabian Schneider als Startschwimmer legte im Vergleich zum Vormittag noch einen drauf und schlug nach 22,80 Sekunden an. Mit Florian Becker, Luca Vogt und David Wieland erkämpfte sich Schneider Platz zwei in Württemberg hinter den Schwimmern der Neckarsulmer Sportunion.