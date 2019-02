Stangenbohnenpartei und Volksdampf treten in der Zehntscheuer auf

Eine Benefizveranstaltung zugunsten Pro Familia Beratungsstelle Grüner Turm ist am Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer. auftreten werden Volksdampf und die Stangenbohnenpartei. Karten gibt es zu 25 Euro bei der Tourist-Info, beim Musikhaus Lange und der „Schwäbische Zeitung“. Das Musikkabarett Volksdampf spielt aus seinem Programm „Schöne Grüße aus dem Hinterhalt“ intelligent-witziges Musikkabarett, heißt esi n der Ankündigung. Dabei fragen sich Lisa Greiner, Suso Engelhart und Reiner Muffler: Wird die Ungerechtigkeit siegen? Sollte man eine Moralamputation in Erwägung ziehen oder ist vielleicht doch alles halb so schlimm? Die Antworten dazu sind überraschend und zuweilen völlig unberechenbar. Die Stangenbohnenpartei (Jared Rust/Gitarre und Serena Engel/Cello, beide singen) stammt aus Australien, gefunden hat sich das Duo in Taiwan. Es pflegt eine eigene Mischung aus frühem Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass und Country-Western. Dabei zupfen beide Parteimitglieder gerne sanft an den Seelen der Zuhörer.