Stan Laurel trifft auf Thomas von Aquin

Der Autor Markus Orths stellt am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg seinen neuen Roman „Picknick im Dunkeln“ vor.

Orths erzählt laut Pressemitteilung der Buchhandlung von einer unglaublichen, unerhörten Begegnung, die den Bogen spannt über siebenhundert Jahre Weltgeschichte: Der Komiker Stan Laurel trifft Thomas von Aquin. „Picknick im Dunkeln" sei eine aufregende philosophische Reise, eine urkomische und todernste Geschichte über die großen Fragen des Lebens, heißt es in der Ankündigung.

Dieser Roman spielt im Dunkeln: Stan Laurel und Thomas von Aquin in vollkommener Finsternis, unendlich lange Gänge. Stehen bleiben ist keine Option. Sie wollen ans Licht, unbedingt. Sie tasten sich voran, führen irrwitzige Gespräche und teilen die Erinnerungen an haarsträubend unterschiedliche Leben. Der begnadete Komiker trifft auf den großen Denker des Mittelalters. Warum hier? Warum jetzt? Warum gerade sie beide? Genau dies müssen sie herausfinden, um endlich ans Licht zu gelangen.

Markus Orths wurde 1969 in Viersen geboren, studierte Philosophie, Romanistik und Anglistik in Freiburg und lebt in Karlsruhe. Seine Romane wurden in sechzehn Sprachen übersetzt.