Städtepartnerschaftsverein feiert sein 20-jähriges Bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf 20 Jahre blickt der Ravensburger Städtepartnerschaftsverein „Die Brückenbauer“ zurück. Bei der Mitgliederversammlung im Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) wurde dieser Geburtstag gefeiert.

Europäische Freundschaften sind stärker als Krieg, Viren oder sonstige Widrigkeiten. Dies machte Claudia Maas-Holzhause, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins „Die Brückenbauer“, deutlich. Als Freunde in der Not erwiesen sich die Brückenbauer für ihre Partnerstadt Rhondda Cynon Taff. Nach zwei verheerenden Überschwemmungen sammelten sie Spenden. Zum Dank dafür komponierte der walisische Musiker Chris Marshall sein Stück „Türme der Freundschaft / Towers of Friendship“, das heuer beim Frühjahrskonzert des Stadtorchesters in der Ravensburger Oberschwabenhalle uraufgeführt wurde.

Auch wenn die Brückenbauer nicht wie gewohnt in großem Stil mit Bürgerreisen in die Partnerstädte ihre Ziele verfolgen und internationale Begegnungen ermöglichen konnten: Einzelne Begegnungen gab es freilich, auch wenn pandemiebedingt beispielsweise eine von der VHA geplante Sprachreise nach Rivoli drei Mal verschoben werden musste. „Wir geben nicht auf und starten auch einen vierten und notfalls fünften Versuch“, sagte Silke Pfaller vom Arbeitskreis Rivoli und brachte damit die Haltung der Brückenbauer auf den Punkt. Jürgen Kerkhoff wusste vom Orgeljubiläum in Montélimar zu berichten, zu dem einige Ravensburger Gäste mit Kirchenmusikdirektor Michael Bender nach Südfrankreich gefahren waren.

Die Grüße der Stadt überbrachte als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters die stellvertretende Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt. Sie würdigte das bürgerschaftliche Engagement und besonders den großen persönlichen Einsatz, den die Vorsitzende Claudia Maas-Holzhause erbringe, um die vielfältigen Begegnungen zu ermöglichen. Mit Herzblut sorge die Vorsitzende dafür, dass diese Treffen stets zu einem Höhepunkt für alle Beteiligten werden.

Eine aktuelle Information brachte die Bundestagsabgeordnete aus dem Auswärtigen Amt mit: Seit kurzem stelle die Deutsche Botschaft in Minsk wieder Visa für Reisen aus Belarus in die Bundesrepublik ein. Schüleraustausche erwartet die Abgeordnete in naher Zukunft noch nicht. Sie berichtete aber von kurzen Nachrichten aus Brest aus der Zivilgesellschaft und ermutigte die Anwesenden, Solidarität mit Belarus zu zeigen.