Stadtverschönerer kennen Lieblingsbiere der Ravensburger

Sonntagmorgen 10 Uhr beim Spielplatz im Rahlenwald: Nasskaltes Frühherbstwetter, kein Mensch unterwegs bis auf elf junge Leute, die nach und nach eintreffen. Sie tragen rote T-Shirts mit ihrem Namen und dem Schriftzug „Rotaract Ravensburg“. Sie alle gehören zum Rotaract-Club, der Jugendorganisation des Rotary-Clubs. „Lernen – Helfen – Feiern“, so heißt das Motto dieser weltweit größten nicht-politischen und nicht-religiösen Jugendorganisation mit 190 000 Mitgliedern in 170 Ländern.

Ergänzung zur Reinigungsarbeit des städtischen Betriebshofs

Heute sind Alexander, Lisa, Pablo und all die anderen zu ihrer monatlichen Draußenaktivität, dem „Stadtverschönern“, zusammengekommen. Sie werden von ihrem Kollegen Jan Chick mit der nötigen Ausrüstung versehen und starten in kleinen Gruppen in unterschiedliche Richtungen in den Wald.

„Was können wir Gutes tun, ohne direkt mit Menschen in Kontakt zu kommen?“, hatte sich Pablo Jurischitz, Student aus der Weststadt, im Sommer angesichts der Corona-Krise gefragt. Er hörte vom zeitgleich startenden Projekt „Stadtverschönerer“ der Ravensburger Freiwilligenagentur. Das hatte kurz zuvor der ehrenamtlich aktive Frank Herziger ins Leben gerufen. Gedacht als Ergänzung der Reinigungsarbeit des städtischen Betriebshofs soll jeder, der Lust dazu hat, sein Quartier von Müll befreien.

„Die Feinabstimmung mit der Freiwilligenagentur und dem Betriebshof verlief unkompliziert“, erzählt Pablo. So konnten die jungen Rotaract-Mitglieder schon Anfang September zu ihrem ersten Einsatz im Rahlenwald starten. Vor allem im Sommer sind hier die Grillstellen kräftig vermüllt. Heute, bei kühlerer Temperatur, scheint es sauberer zu sein als sonst.

Jan Chick bückt sich schon nach wenigen Metern. Er sammelt Bonbonpapier, Kronkorken, ein rotes Gepäckband und Glitzerkonfetti auf. „Das ist zu mühsam, da bringe ich das nächste Mal einen Rechen mit“, sagt er. Kurz darauf entdeckt er eine Bierflasche neben einer Bank. Pablo hält eine Sattelstütze hoch und holt einen Schnuller aus dem Gras. Und immer wieder Glasscherben, Kronkorken und Zigarettenstummel. „Das draußen Arbeiten schweißt uns zusammen, und irgendwie macht es auch Spaß“, sagt Jan. Zweimal tauchen nun doch Spaziergänger auf und zeigen Interesse. Jan und Pablo beantworten freundlich ihre Fragen. Die Fremden verabschieden sich mit „Toll, was Ihr da macht, cool. Vielen Dank!“

Am Ende sind fünf Müllbeutel zumindest halb gefüllt. Carina Bochno betrachtet ihre Kronkorkensammlung und weiß nun, welches die Lieblingsbiere der Ravensburger sind. Wie alle heutigen Stadtverschönerer ist sie bester Stimmung. Auch wenn es heute sauberer war, als das letzte Mal – gelohnt hat es sich doch.