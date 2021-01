Stadtrat Markus Waidmann ist der FDP-Kandidat im Wahlkreis Ravensburg/Tettnang

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 sind dem Wahlkreis Ravensburg/Tettnang die Stadt Tettnang sowie deren umliegenden Gemeinden zugeordnet. Laut einer Pressemitteilung haben sich der FDP-Kreisverband Ravensburg und der Ortsverband Tettnang bei der Wahl ihres Kandidaten einstimmig für den Ravensburger Stadtrat Markus Waidmann eingesetzt und unterstützen diesen aktiv im Wahlkampf. Als Ersatzkandidat wurde Dr. Klaus Kuglmeier aus Tettnang gewählt.

Diplom-Ökonom Markus Waidmann verfolge zusammen mit dem Tettnanger Tierarzt Klaus Kugelmeier ein ambitioniertes Ziel: „Wir wollen einen Sitz für die Region in der nächsten FDP-Landtagsfraktion stellen“, heißt es in der Pressemitteilung. Als selbstständiger IT-Berater werde sich Waidmann insbesondere für eine Beschleunigung bei der Digitalisierung der Behörden und Schulen einsetzen. Der Vater von drei Kindern im Schul- und Studienalter möchte zudem seine Erfahrungen aus dem Bildungsbereich einbringen. Eine wirksame und praxisnahe Offensive für die Digitalisierung in Schulen und Verwaltung könne er in den vergangenen fünf Jahren unter grün-schwarz nicht erkennen.

Wichtig sei ihm außerdem die künftige Entwicklung in der Region, die in großen Teilen ländliche Strukturen aufweist. Die aktuelle Mobilitätspolitik orientiere sich viel zu sehr an der Lebensrealität und den Bedürfnissen der Bevölkerung in großen Städten und Gemeinden. „Es muss vermieden werden, dass die Bewohner und Pendler in unserer Region bei den notwendigen Klimaschutzmaßnahmen abgehängt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der FDP. Die Vereinfachung des Baurechts mit dem Ziel „bezahlbares Wohnen“ und eine sinnvolle und bezahlbare Verbindung von Ökologie und Ökonomie ergänzten neben zahlreichen weiteren Themen den Arbeitskatalog der Kandidaten.

Aufgrund der Corona-Pandemie bieten die Kandidaten den Bürgerinnen und Bürgern öffentlich zugängliche Videokonferenzen als möglichen Ersatz für persönliche Kontakte und Gespräche. Diese werden über die Tagespresse und die Internetseiten der Kandidaten angekündigt. Wer heute bereits das Gespräch mit Markus Waidmann aufnehmen möchte, kann diesen per E-Mail an markus.waidmann@fdp-ravensburg.de erreichen.