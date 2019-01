Stadtrat fordert härteres Vorgehen gegen Böller und Raketen in Verbotszonen

Die Silvesternacht ist schon ein paar Tage her, dennoch verlangt Stadtrat Rolf Engler (CDU) nach wie vor, dass die Ravensburger Stadtverwaltung in Zukunft Vorsorge trifft, dass das gesetzliche Feuerwerksverbot an sensiblen Stellen endlich umgesetzt wird. Aus Sicht der Stadt gibt es dieses Problem aber praktisch nicht.

Wie berichtet, regelt die „Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz“ seit 2009 „das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen“. Zu den letztgenannten Objekten gehört auch die historische Ravensburger Altstadt. Trotz des Einsatzes zweier Ordnungskräfte und Streifen der Polizei soll es in der vergangenen Silvesternacht dennoch wieder zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern rund um den Marienplatz gekommen sein – sagt zumindest Stadtrat Rolf Engler.

Der CDU-Politiker fordert daher für die Zukunft ein härteres Durchgreifen zum „Schutz unserer Altstadt“. Er verlangt von Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp, „das Thema Sicherheit und Ordnung zur Chefsache“ zu machen. Engler reicht es nicht, wie geschehen, dass die Verwaltung im Vorfeld präventiv auf das Feuerwerksverbot hinweist, sondern er wünscht sich massivere Präsenz von Ordnungsdienst und Polizei in der Silvesternacht sowie entsprechenden Einsatz bei Verstößen. Er verlangt von der Stadt einen Bericht über den Einsatz und die Einsatzplanung des städtischen Präsenzdienstes in der jüngsten Silvesternacht, eine Stellungnahme der Polizei und eine Darstellung über die Möglichkeiten, künftig eventuell private Sicherheitsdienste einzusetzen.

Bei der Ravensburger Stadtverwaltung beißt Rolf Engler damit bisher auf Granit. Erster Bürgermeister Simon Blümckes Antwort auf Englers Ansinnen: „Unangemessene Reaktionen verfehlen das Ziel.“ Erfolgversprechender, so der Bürgermeister, seien Aufklärung und Prävention. Das Abschießen von Feuerwerk habe in der Ravensburger Altstadt in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen; durch „gezielte Information“ könne das weiter reduziert werden. Blümcke: „Für das kommende Jahr ist deshalb vorgesehen, über die Integrationsbeauftragten und die Helferkreise auch Personen zu unterrichten, die mit den hiesigen Gepflogenheiten nicht so vertraut sind.“ Stadtrat Engler versteht diese Aussage nicht, wie er sagt.

Bürgermeister Simon Blümcke will es seinem Ordnungsdienst nicht zumuten, sich „in der alkoholgeschwängerten Silvesternacht“ mit irgendwelchen Personengruppen anzulegen, die sich nicht an die Gesetze halten, wie er der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. Selbst die Polizei komme hier an ihre Grenzen. Ein Einsatz seiner Leute verstoße daher gegen seine „gesetzliche Fürsorgepflicht“.

Rolf Engler sieht das anders: „Diese Haltung ist so nicht akzeptabel. Es gibt im Volksmund den Spruch, der mir zugetragen wurde: Eine Obrigkeit ohne Macht wird ausgelacht.“