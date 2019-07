Stadtradler wurden geehrt

Die Stadt Ravensburg hat ihre Teilnehmer an der Aktion Stadtradeln geehrt sowie Preise an die Gewinner übergeben. Im Vergleich zur ersten Teilnahme vor zwei Jahren sind fast doppelt so viele Kilometer zusammengekommen. Dass die Stadt Weingarten besser abgeschnitten hat, nehmen wir als Ansporn für das Jahr 2020“, sagte Bürgermeister Dirk Bastin mit einem Augenzwinkern.

Das Team Hydro Elektrik hat innerhalb der Teilnehmer aus Ravensburg in der Kategorie „Team mit den meisten gefahrenen Kilometern“ gewonnen und bekam dafür eine Fahrradpumpe. Das Team „Gute Radler, Radfahren für Kinder“ erradelte mit 532 Kilometern pro Mitglied Platz 1 in der Kategorie fahrradaktivstes Team. Bastin überreichte Werner Thunig und Franz Mittermaier dafür einen Spendenscheck in Höhe von 100 Euro. Franz Mittermaier durfte gleich auf der Bühne bleiben, um den Preis für den aktivsten Stadtradler entgegenzunehmen: eine Fahrradtasche. Er hat in den drei Wochen der Aktion 1450 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.